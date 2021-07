La gimnasta Alexa Moreno buscará medalla olímpica al ritmo del K-Pop

Alexa Moreno llega a Tokio 2020 tras un arduo proceso para reconstruirse, de entre las ruinas de sus emociones, hasta recuperar su autoestima y su fe en sí misma.

El sueño de llegar a Olímpicos se convirtió en la pesadilla más dolorosa en Río 2016, pues fue acosada en redes sociales tras su competencia.

El dolor la llevó al retiro deportivo y encontró nuevas perspectivas de la vida gracias a la música con el grupo de K-Pop EXO.

“Ya desde antes me gustaba el K-Pop, pero en esos tiempos no estaba pasado tan bonitos momentos, necesitaba distraerme y empecé a ver el lado más humano de ellos, porque llegar al grupo les toma muchos años de preparación y eso fue muy motivante para mí: me di cuenta que otras personas en diferentes áreas se esfuerzan, trabajan mucho y también pasan por altas y bajas”, explicó la nacida en Mexicali.

Más que canciones, el grupo le dio enseñanzas. Al secar las lágrimas y sanar las heridas emocionales, Alexa regresó a la gimnasia y en 2018 se convirtió en la primera mujer del país que conquista una presea mundial (bronce en salto).

“EXO fue como un sostén que me ayudó, por que yo estaba muy deprimida en ese momento, pero también me di cuenta de que alguien me va a ayudar cuando más mal me sienta: mi familia siempre ha estado allí y tengo ese espacio donde llegar para llenarme de cariño”, reconoció la deportista de 26 años de edad.

Según su entrenador, Alfredo Hueto, la pandemia impidió que Alexa hiciera saltos más complejos y en Tokio 2020 presentará el resorte al frente con mortal extendido y giro y medio, y luego el Tsukahara (giro de 180° con mortal atrás agrupado y cargado).

“Para luchar por medalla debíamos aumentar la dificultad, trabajábamos en un salto nuevo pero la pandemia lo dificultó”, compartió el técnico.

Alexa regresa a conquistar el escenario que hace cinco años la llenó de dolor. Vuelve a la atmósfera olímpica más segura para escribir una nueva historia con temple, amor y la certidumbre de ser más grande que las dificultades.

A DETALLE

¿Cuándo y a qué hora?

Alexa competirá la final de salto este domingo 1 de agosto, a las 3:45 am (tiempo del centro de México) en el Centro de Gimnasia de Ariake.

LA FRASE

“Cuando las cosas se me empiezan a poner difíciles como que sí pienso un poquito en eso, en cómo lo superé y digo: “¡Ya! ¡Voy a hacerlo! ¡Todavía puedo”! Todavía hay esperanza” - Alexa Moreno, Medallista mundial en gimnasia

ALEXA CITLALLY MEDINA MORENO

23 Años acumula en la gimnasia artística

8 de agosto de 1994

Mexicali, Baja California

Logros: Mexicana con más finales mundiales (5). Primera mujer mexicana medallista mundial de gimnasia. Dos veces medallista en World Challenge Cup y medallista en Copa del Mundo. Ganadora del Premio Nacional de Deportes 2019,

Más sobre ella: Estudia arquitectura, le gusta mucho leer libros de Percy Jackson, ver películas como ‘El Resplandor’ o ‘Atrápme si puedes’, le gusta dibujar manga y también de Star Wars. Admira a la leyenda uzbeka Oksana Chusovitina.

FOTO AP

MAAZ