Equipo mexicano de Softbol fuera del siguiente ciclo olímpico tras polémica por uniformes

Los elementos que integran la Selección Femenil de Softbol que compitió en los Juegos de Tokio no estarán presentes durante el siguiente ciclo olímpico, esto después de que se diera a conocer que dejaron sus uniformes oficiales en los cestos de basura en Villa Olímpica.

Esta sanción fue confirmada por Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM). A pesar de que hacer un destacado papel en la justa mundialista, el combinado mexicano terminó en cuarto lugar, pero lo más destacado fue la acción de abandonar a propósito su indumentaria.

"No se sienten mexicanas"

La acción de las jugadoras de Softbol fue exhibida por las boxeadoras mexicanas quienes publicaron las fotografías de los uniformes en la basura en redes sociales causando una gran indignación por parte del público mexicano.

"Repruebo total y enérgicamente esta penosa situación, seguramente ya no se sienten mexicanas. Mientras nosotros estemos en el COM estas deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Estoy muy triste y muy molesto a la vez", fueron las palabras de Padilla.

Hijas de mexicanos

El ciclo olímpico corresponde al periodo desde el término delos Juegos en Tokios hasta el inicio de la siguiente justa veraniega, que se realizará en París, por lo que las jugadoras sancionadas no podrán participar en las competencias dentro de este proceso que abarca los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y el Campeonato del Mundo.

La Selección Mexicana de Softbol perdió ante Canadá durante el partido por la medalla de bronce con marcador de 3-2. Cabe destacar que la integrantes son nacidas en Estados Unidos, pero con nacionalidad mexicana debido a sus padres.