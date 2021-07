¿Por qué Japón quiere evitar que los atletas tengan relaciones en Tokio 2020?

El sexo para los atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será limitado.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que en la Villa Olímpica colocará camas especiales hechas con cartón y no repartirá preservativos como lo hacía de forma gratuita en justa anteriores para evitar que los atletas tengan relaciones sexuales durante el evento.

El COI indicó que cerca de 18 mil camas “antisexo” serán instaladas en los dormitorios de los atletas. Las camas están elaboradas con cartón con el fin de tener poca resistencia a movimientos bruscos ya que solamente resisten el peso promedio de una atleta y un peso de hasta 200 kilos.

Sin preservativos para evitar las relaciones sexuales

Una de las medidas del COI es que ya no repartirán preservativos a los atletas con el fin de desalentar la práctica del sexo en la justa olímpica. Desde las olimpiadas de 1988 en Seúl, Corea del Sur, el COI comenzó a repartir condones para asegurar la sana práctica de la sexualidad.

Sin embargo, la decisión del Comité se debe a las estrictas medidas sanitarias que la pandemia por Covid-19 ha hecho que se lleven a cabo en todo el mundo.

La justa deportiva en Tokio 2020 no es la excepción y la medida de no tener sexo se lleva a cabo para evitar el contacto entre competidores para que el coronavirus no se propague y seguir respetando la sana distancia.

La sana distancia será una de las principales medidas sanitarias en la capital japonesa mientras duren las olimpiadas que inician el próximo viernes 23 de julio y terminarán el 8 de agosto.

La Villa Olímpica está ubicada en la ciudad de Harumi, cerca del Parque del Puerto y la Casa de la Relajación.

RMG