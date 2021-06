Dafne Navarro: la homeópata que tocará el Olimpo

Volar a seis metros de altura, girar, caer e impulsarse de nuevo, es para Dafne Navarro adrenalina, pericia y estilo. La medallista mundial es la primera persona de México que competirá en la gimnasia trampolín en unos Juegos Olímpicos y alterno a su logro, se hizo de muchas otras victorias que dan brillo a su camino hacia Tokio 2020.

Navarro Loza quería hacer gimnasia artística, pero al considerarla “muy grande” para este deporte, le recomendaron probar en el trampolín.

“Yo dije ‘bueno, ¡pues ya qué!’. La verdad al principio como que no quería, me subía al trampolín, me aventaba caía mal y todo, pero cada vez pensaba ‘no importa’. Dicen que para hacer trampolín se necesita estar un poco loco y decidirse a aventarte todas las cosas que uno hace y sí, yo creo que sí”, comenta Dafne Carolina, la actual Campeona Centrocaribeña de Barranquilla 2018.

“La primera vez que te subes a un trampolín te quedas como que: ‘¡Ay no manches! ¡No coordino!’ Se siente muy diferente a los brincolines que conocemos, pero cada vez se vuelve un reto nuevo. Cuando le dije a mis papás me apoyaron, siempre lo han hecho…bueno a mi abuelita si le daba miedo verme, pero en general a todos les gusta todo lo que he avanzado y siento y espero que estén muy orgullosos de mí”, compartió la jalisciense de 25 años de edad.

Antes de lograr la primera plaza olímpica mexicana en gimnasia trampolín, Dafne ya había sido la primera en muchos otros capítulos: en 2015 ganó la primera medalla de Juegos Panamericanos en este deporte para nuestro país, una presea de plata en la que superó a la canadiense, tres veces medallista olímpica y ocho veces medallista mundial, Karen Cockburn, quien se quedó el bronce.

Este lunes, la Federación Internacional de Gimnasia confirmó que Dafne es la primera persona de nuestro país que llegará a las competencias olímpicas de gimnasia trampolín, y no solo eso: en Tokio 2020 representará a toda América Latina en el torneo femenil; logro que obtuvo al ubicarse entre las ocho primeras gimnastas en el ranking de las Copas del Mundo realizadas entre 2019 y 2021…pero el sueño apenas comienza.

“Quedar dentro de las primeras ocho en Juegos Olímpicos es mi sueño. Ser finalista no es fácil, es un reto muy muy difícil que he buscado en toda mi carrera. Espero lograrlo porque estoy muy motivada”, expresó la competidora, quien entrena en Jalisco con el apoyo del técnico Raúl López.

Alterno a vencer el vértigo, hacer saltos con mayor altura y mejores giros, la deportista estudió Homeopatía. “Ahorita estoy enfocada en el trampolín…y a veces le doy un poco de entrenamiento a los chiquitos porque me gusta entrenarlos, soy una persona muy humilde pero me gusta ayudar a los niños y hacerles ese camino más fácil, que puedan ser mejor que yo, que puedan ser campeones, pero la homeopatía me gustó mucho, porque es muy noble, te ayuda muchísimo en lo emocional y físico; un homeópata debe tener una percepción muy profunda; cuando comencé, pensaba ‘ay es medicina alternativa, va a estar ‘ligerita’, pero leía muchísimo desde nutrición, psicología, anatomía, pero me gustó mucho”, expresó la saltadora, quien se inspiró a estudiar esta carrera de su padre, quien también estudió Homeopatía.

Por: KATYA LÓPEZ CEDILLO

