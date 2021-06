Éstas fueron las primeras palabras de Eriksen después del desplomarse contra Finlandia

El partido de Dinamarca y Finlandia se convirtió en el centro de atención el pasado sábado, pero no tuvo nada que ver con un tema futbolístico, sino por la salud de Christian Eirksen, quien se desvaneció en el terreno de juego. Para este domingo, después de confirmar que está estable, el jugador aprovechó para hablar con sus compañeros en una video llamada donde le interesaba saber cómo estaban.

El mundo del fútbol se detuvo por unos momentos cuando vieron desplomarse a Christian Eriksen durante el partido entre Dinamarca y Finlandia, primer partido de ambas selecciones en la Eurocopa 2020. Después uno minutos agónicos para todos en el campo y los aficionados en las tribunas y en casa, se reveló que la estrella danesa había sufrido un infarto, pero ya se encontraba estable y en revisión en el hospital.

Sus primeras palabras desde el hospital

Para este domingo, el jugador del Inter tuvo una videollamada con sus compañeros para darles las primeras palabras después de un suceso que nadie quiere vivir, ya que los doctores confirmaron que el mediocampista murió por algunos minutos, esto después de no sentirle el pulso.

"Hablamos todos con él esta mañana por videollamada y vimos su sonrisa en la pantalla. Y entonces, dice: '¿Cómo están? Creo que están peor que yo, Me siento como si tuviera que salir a entrenar ahora", dijo el entrenador del cuadro danés, Kasper Hjulmand, en rueda de prensa mientras esbozaba una sonrisa después de confirmar que su jugador estaba fuera de peligro.

Después de esta noticia, el DT confirmó que buscará recuperar la normalidad dentro del equipo, ya que deben continuar con su participación en la Eurocopa, aunque lo más seguro es que la estrella del Inter de Milán no vuelva a pisar las canchas en un futuro cercano.

Murió por unos instantes

Sanjay Sharman, exmédico del Tottenham, considera que Eriksen debería retirarse del fútbol profesional después del accidente que sufrió el pasado sábado, ya que después de confirmarse que fue un infarto y que tuvieron que reavivarlo con un masaje cardiaco piensa que no debería volver a pisar una chanca de fútbol.

"Francamente, murió, aunque sea por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría volver a morir? La respuesta es no. La buena noticia es que va a vivir, la mala noticia es que su carrera llega a su fin, No puedo decir si va a jugar otro partido profesional; em Reino Unido ya no jugaba, somos muy estrictos", expresó el médico a la agencia PA.

dza