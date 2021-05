Campeones de la LMB no bajan la guardia

Los Acereros de Monclova, actuales campeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), preparan el inicio de la Temporada 2021, donde partirán como los máximos candidatos al título; según mencionó esta tarde Pat Listach, manager del equipo, en conferencia de prensa.

La llegada de dos ex ligamayoristas, Bartolo Colón (Cy Young de la Liga Americana en 2005) y Addison Russel (campeón de la Serie Mundial en 2016), representan las principales incorporaciones en la novena de Coahuila, tras la cancelación de la campaña en 2020.

El estadounidense reconoció que aún trabajan en definir el line up definitivo para la temporada, pero que será un roster con mucha profundidad. Asimismo, aseguró que Conor Harber, Bartolo Colón, Ryan Verdugo, Francisco Ríos y David Richardson serán los cinco abridores.

Russell sólo ha participado en un juego en la pretemporada por molestias físicas. No obstante, la lesión no es severa y pronto estará de regreso en el line up. “Cuando llegó tenía molestias en las piernas, después del primer partido se presentaron de nuevo”, señaló Listach.

Respecto a Bartolo Colón, experimentado lanzador dominicano, reiteró su confianza en él. “Ya tuvo dos salidas extraordinarias, solamente va a mejorar”, comentó el piloto de los Acereros de Monclova. Agregó que es un jugador que sabe cuidarse y qué hacer con la pelota.

Además de los resultados internos, el ex pelotero evaluó la competencia en la liga veraniega mexicana, donde los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana se perfilan como los rivales más complicados en la Zona Norte. Sin embargo, consideró que ellos son el rival a vencer.

“La química en el clubhouse es muy buena, todos han trabajado juntos durante 10 semanas y están ansiosos por ganar un campeonato. Es difícil repetir, pero mejoramos el equipo; estamos listos para jugar buen beisbol”, sentenció el estratega Pat Listach.

Por Emilio Pineres

