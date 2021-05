Cruz Azul y Santos Laguna, listos para la batalla por el título del Guard1anes 2021

El momento llegó. Cruz Azul y Santos Laguna cerraron su preparación para encarar este domingo el partido de vuelta de la final del Guard1anes 2021 sobre la cancha del Estadio Azteca.

El cuadro cementero llega con una ventaja de 1-0 y busca ganar el noveno trofeo de Liga de su historia y el primero de una larga espera de 23 años.

Pero al técnico Juan Reynoso no le importa el pasado, ni todo lo que se diga alrededor del encuentro y solo está enfocado en los próximos 90 minutos, que para es lo que vale para llevarse la victoria.

“Lo mediático no me condiciona, es parte del folclor. Solo pienso en lo de mañana, de vencer a Santos, es un muy buen equipo y bien dirigido. Solo pensamos en este juego, ya después veremos. No pensamos en lo individual”, afirmó.

Por su parte, Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, asegura que no va a cambiar el planteamiento que se ha hecho en todo el torneo, y que piensan repetir muchas cosas del partido de ida, aunque añadió, esta vez tendrán ciertas precauciones.

El timonel de La Máquina considera como clave manejar las situaciones y despejar las angustias y la ansiedad, además del reposo que tengan sus jugadores antes de que llegue el partido.

“Yo el día antes duermo bien. Después del partido es cuando me cuesta trabajo por la adrenalina, por todo lo que sientes. Pero bueno, insisto, hay que estar tranquilos”, afirmó Reynoso.

El estratega santista reconoció que prácticamente necesitan hacer un partido perfecto para vencer a Cruz Azul, pero que lo principal será no cometer errores, y recalcó, que independientemente del resultado, el equipo se va a entregar hasta el último minuto para conseguir el objetivo.

Almada dijo que en caso de que haya alargue y tiros de penalti, confía plenamente en su portero, Carlos Acevedo, para responder en las situaciones difíciles.

Por: Óscar Zamora

