Manuel Lapuente: El Maestro destacado del futbol

Dicen que el maestro es el que enseña, y el que pone el ejemplo. El futbol mexicano ha tenido varios personajes desde el banquillo que han dejado una escuela a la gente que está a su alrededor, imponiendo un estilo y una forma de jugar.

Uno de los referentes de la última época es Manuel Lapuente, quien ha ganado más de 10 títulos como entrenador, con pasos brillantes sobre todo en Puebla, Necaxa, y Selección Mexicana, con la que fue campeona en la Copa Confederaciones 1999.

Pero más allá de los trofeos, marcó una forma de trabajar como estratega, con gente que fue su auxiliar y que después triunfó por su cuenta: Luis Fernando Tena, Mario Carrillo y Raúl Arias, por mencionar algunos.

“No me gusta que me digan maestro, porque siento que le falto al respeto a los que tienen ese título. Cuando mucho, fui un técnico destacado en el futbol, y si hay gente que me considera así, lo agradezco”, dijo Lapuente al Heraldo de México.

“Hubo personas que estuvieron a mi mando y que han hecho bien las cosas. A lo mejor tomaron algo de mí, pero cada uno con su personalidad. Nunca me ha gustado presumir”, agregó.

Él tiene claro a la persona que más le enseñó en su carrera, Ignacio Trelles.

“En una época donde te imponían castigos y otras estupideces, Don Nacho te trataba de manera humana, y cuando tenía que llamarte la atención, lo hacía. Y en el vestidor te explicaba detalladamente cómo había que jugar. Como él, creo que no habrá nadie”, recalcó.

Lapuente cree que en la actualidad hay cada vez menos técnicos docentes en la Liga MX, “porque la mayoría son extranjeros y no les interesa. Hay que darle más oportunidad al mexicano, porque él sí sabe y a fin de cuentas, es el que más triunfa”.

TÍTULOS DESTACADOS

5, títulos de liga en México

2, trofeos ganados con la Selección Mexicana

4, equipos en los que militó como jugador

Su última etapa como entrenador fue con Puebla en el 2013

Ha sido directivo deportivo en América y Lobos BUAP



POR ÓSCAR ZAMORA

MAAZ