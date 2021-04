Es un gran peleador, pero no lo considero el mejor libra por libra; opina Beristáin sobre Canelo

Forjador de campeones mundiales y considerado uno de los mejores entrenadores mexicanos en toda la historia, Ignacio Beristáin siempre tendrá una opinión de peso sobre lo que acontece en el boxeo y uno de los temas recurrentes que se toca con "Don Nacho" es Canelo Álvarez.

"Realmente no quiero hacer sentir mal a la gente, yo a Saúl lo respeto como el gran peleador que es, lo miro y se me hace un gran peleador pero no lo considero el mejor libra por libra", comentó el histórico manager de boxeo.

Se le relaciona mucho a Beristáin con Álvarez por aquel pasaje en 2017 donde el entrenador de 81 años, tuvo en su esquina a Julio César Chávez Jr en la contienda frente a Canelo celebrada en Las Vegas.

Beristáin ha tenido en su establo a boxeadores de la talla de Juan Manuel Márquez, Ricardo "Finito" López, Humberto "Chiquita" González, Guty Espadas, por mencionar algunos.

El reconocido manager se encuentra en Tijuana, donde pelearán cuatro de sus boxeadores, uno de ellos, nieto del gran José Ángel "Mantequilla" Nápoles, quien tiene marca de 17-0 y otro púgil quien lleva de la mano con foja de 19-0.

Por: Adrián Arias

dhfm