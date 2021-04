Miguel Herrera espera la llamada de Tigres

Miguel Herrera, ex técnico de la Selección Nacional y el América, aseguró que no ha tenido ningún contacto por parte de la directiva de los Tigres, pero sí aceptó su gusto e interés por dirigir al club más ganador de la década pasada.

En entrevista para el programa Me lo dijo Adela, con Adela Micha, en Heraldo TV, mencionó que sostuvo pláticas con el Tijuana y negociaciones con un equipo de la Segunda División de España, pero que está esperando otra opción.

“Yo estaría feliz (de que me llame Tigres), pues es chamba, es un equipo importante, y estaría feliz que me dijeran: ‘Vente vamos a platicar, eres una oportunidad’, así como cuando llegué al América”, confesó El Piojo en la entrevista.

Hace unos días, la directiva del conjunto regio le notificó a Ricardo Ferretti que no continuaría en el club al finalizar el certamen. Por lo cual, Herrera se perfila como uno de los candidatos a la dirección técnica.

A lo anterior se suma que, como actual vicepresidente del equipo, está Mauricio Culebro, quien lo llevó a su primera y segunda etapa con las Águilas.

“Como hay una buena relación con Culebro, todos piensan que ya está, y lo mismo dijeron de Tijuana, pero con todos los directivos me llevo bien, con ninguno he salido mal”, afirmó.

Asimismo, el también ex estratega del Atlante, Monterrey, Veracruz y Tecos valoró el trabajo de Ferretti, quien tiene casi tres décadas ininterrumpidas como técnico en México, y ya logró 10 títulos con los Tigres.

“Al Tuca lo respeto mucho, siempre se ha portado bien conmigo, tengo una buena relación. Como director técnico es exitosísimo, todos quisiéramos tener lo que él tiene”, señaló.

También abordó su salida del América en diciembre, luego de ser eliminado de la Concachampions, en donde fue foco de un altercado con el cuerpo técnico del LAFC.

“Si fuera por mi carácter o temperamento, pues no me contratarían, es lo que hago siempre. No creo haber hecho algo malo en el torneo, hubo un conato de bronca y fui a separar a mis jugadores”, indicó.

DATO

Nunca al Rebaño. El Piojo dejó en claro que al único club de la Liga MX que no dirigiría es a Chivas.

NÚMEROS

4 títulos logró con el América.

3 años dirigió al Monterrey.

6 clubes ya lo tuvieron como DT.

PASES EN CORTO

- Contó que tras asistir al Mextenis, y después a una cata de vinos, se contagió de coronavirus. Dijo que bajó tres o cuatro kilos.

- Aseguró que la actual escuadra de Santiago Solari, que marcha como sublíder, fue diseñada por él mismo.

- Señaló que está al corriente con Hacienda y su pago de impuestos, y que actualmente tiene un acuerdo con el SAT.

- Mencionó que Giovani dos Santos aún tiene oportunidad de regresar a su mejor forma física y tener un gran nivel.

FRASE

“Hoy es momento en donde la directiva de Tigres se va a sentar a ver sus posibilidades y cómo ponen candidatos. Hoy el técnico (Ferretti) sabe que no va a seguir”. Miguel Herrera, DT mexicano.

