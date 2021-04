Checo Pérez se siente con suerte; cree que puede ganar el Gran Premio de Portugal

El piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) ha afirmado ayer, en vísperas del Gran Premio de Portugal de Fórmula Uno, que si lo hacen "todo bien" en Portimao su equipo tiene "posibilidades reales de ganar la carrera", porque saben "de qué es capaz" el RB16B.



Al recordar el pasado Gran Premio de la Emilia Romaña, Pérez dice en declaraciones que difunde su escudería: "Estoy muy contento con mi progresión después de clasificarme en la primera fila en Imola. Creo que incluso me sorprendí a mí mismo al ser tan rápido en mi segundo fin de semana de carreras en Red Bull, y ser capaz de extraer el máximo del coche en tan poco tiempo".



"Mirando hacia atrás, creo que ser capaz de adaptarme a un coche y a un estilo de conducción tan diferentes me da un gran impulso de confianza y me ha demostrado que puedo adaptarme bien. Estoy empezando a entender el coche y eso es lo más positivo", precisa el mexicano.

'Checo' Pérez asegura que en el equipo "la motivación está por las nubes". "Por la forma en que trabajamos en Red Bull, preparamos el fin de semana de carrera para sacar el máximo partido, porque sabemos que si lo hacemos todo bien tenemos posibilidades reales de ganar la carrera", agrega.



"Todo el mundo en el equipo está trabajando muy duro para tratar de mejorar el RB16B para que podamos maximizar cada fin de semana con ambos coches. Ese es el objetivo. Imola fue una oportunidad perdida, ya que creo que deberíamos haber terminado en el primer puesto, pero espero que podamos conseguirlo este fin de semana", señala.

Habla sobre la pista de Imola



Sobre lo que espera del Gran Premio de Portugal de esta semana, Pérez explica: "Imola es una pista bastante difícil de dominar y de aprovechar al máximo, especialmente si has cambiado de equipo recientemente, pero en Portugal espero estar en la lucha y sacar todo el partido al coche. Sabemos de qué es capaz el coche y el objetivo es aprovechar su potencial. Lo positivo es que el ritmo está ahí. Sólo tenemos que seguir mejorando nuestra forma y dar otro paso adelante".



Al explicar el proceso para familiarizarse con un coche nuevo, Pérez comenta: "Se trata de estar mucho tiempo en el coche. Evidentemente, cuanto más trabajo se hace, más se aprovecha, así que analizo, tomo notas, hablo con los ingenieros y veo las grabaciones".



"Todo lo que haces te ayuda a estar lo más preparado posible. Puedes ver que todos los que han cambiado de equipo este año tardan en ponerse al día. Todo el mundo es bueno, todo el mundo es excepcionalmente rápido. Es sólo un proceso que hay que pasar antes de que todo te salga de forma natural y espero que podamos conseguirlo en las primeras carreras de la temporada", añade.

Sergio Pérez considera que "Portugal es un gran lugar para correr. Es bastante nuevo en el calendario y el año pasado fue complicado con el nuevo asfalto, así que será interesante ver cómo es este año en términos de agarre, pero sin duda" cree que "es una buena pista".

Con informción de EFE

mavr