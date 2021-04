Mauricio Sulaimán anunció estreno de nueva división Bridger

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, anunció para el próximo 18 de junio el primer combate para definir al monarca de la nueva división Bridger –en honor al niño que salvó la vida de su hermana del ataque de un perro en 2020–, un peso que nació para reducir la brecha entre la categoría crucero y la heavy.

Dicho combate lo protagonizan el colombiano Óscar Rivas y el estadounidense Bryant Jennings, en Montreal, Canadá, en el nacimiento de una división (de 90 a 101 kg).

Sulaimán recordó que del primer campeón mundial pesado del siglo pasado al de la actualidad, se incrementó la carga en más de 100 libras.

“El ser humano ha crecido de forma importante: más fuerza, altura y peso; en 1909, el campeón mundial pesaba 168 libras, y hoy, 270. Hay muchos pesos completos pequeños de 200 a 220, que dan mucha ventaja ante un (Tyson) Fury o un (Anthony) Joshua; (Deontay) Wilder es una excepción”, explicó el dirigente, quien visitó ayer Heraldo Media Group.

Por otro lado, el directivo celebró el duelo por los pesados entre los británicos Fury, campeón del cetro verde y oro, y Joshua, poseedor del resto de los fajines, para junio o julio.

Con respecto a que el CMB se opuso a la presencia de profesionales en Tokio 2020, el dirigente comentó: “Al desconocer a la AIBA, el COI aplicó las reglas de los pasados Juegos, y aunque se permiten profesionales, pocos buscan calificar; los oficiales serán clave: si réferis y jueces llevan los combates con justicia, se puede salvar el boxeo”, finalizó Sulaimán.

PIDE RESPETO

El directivo visitó el programa Nuestra Mañana de El Heraldo TV, y dijo: “con el boxeo no se juega”, en relación a los influencers que practican sin responsabilidad este deporte. Redacción

Próxima semana

El CMB presenta el fajín Adolfo López Mateos, para la pelea de S. Álvarez vs. B. J. Saunders (8 de mayo).

Y en los ligeros...

Entre mayo y junio, funciones: D. Haney vs. J. Linares, J. Fortuna vs. R. García y T. López vs. G. Kambosos.

NUMERALIA

51 años la edad del directivo.

2024 año en el que acaba su mandato en el CMB.

