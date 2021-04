¡Escapa en México! Este es el JUGADOR del Arcahaie de Haití que se fue del hotel y no estará contra Cruz Azul

Una situación muy difícil es la que se vive en el país de Haití, donde desafortunadamente las condiciones de vida son muy complicadas y muchas veces las personas buscan diversas formas para poder escapar de su realidad.

Justo es lo que acaba de suceder durante este martes en la Ciudad de México, cuando un jugador del equipo del Arcahaie decidió abandonar a sus compañeros para buscar una mejor oportunidad de vida en suelo mexicano.

Exumé abandona a sus compañeros

El futbolista que decidió dejar a sus compañeros tras escapar del hotel de concentración fue Wilmane Exumé, quien simplemente les dejó una nota de voz como excusa por su partida intempestiva y no estará contra Cruz Azul.

En un inicio, se mencionó durante los últimos días que el equipo haitiano quizá no viajaría porque no tenían los recursos para pagar el viaje a México; sin embargo, la Concacaf entró al quite y les ayudó a costear el vuelo ida y vuelta a suelo tricolor.

Arcahaie llega a México con posibilidades

Sin embargo, las condiciones de vida que enfrentan los jugadores y las personas en general en Haití provocó que Exumé dejara a sus compañeros en las horas previas al cotejo que van a encarar este martes por la noche contra la Máquina en el estadio Azteca.

Al momento, esta serie va 0-0 tras el duelo de ida disputado en República Dominicana y ahora en el Azteca se va a definir quién de las dos escuadras pasará a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

hgm