Luce trepidante el inicio de la MLB en la temporada 2021

La temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB) inicia el jueves. Los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego y los Yankees de Nueva York parten como los máximos candidatos al título. Por su parte, la legión mexicana, con 12 jugadores en los rósters para el Opening Day, buscan la consolidación en Las Mayores.

Cuatro especialistas de ESPN —Guillermo Celis, Jorge Eduardo Sánchez, Ismael “Rocket” Valdez y Eitán Benezra— valoraron el panorama de las Grandes Ligas previo al inicio de la campaña. Tras muchos ajustes en 2020 por la pandemia de COVID-19, el beisbol estadounidense retoma en 2021 su formato convencional.

“En 2020 se vivió una temporada especial al jugarse 60 partidos, pero este año el espectáculo diario también está garantizado. Por regresar al formato normal no se va a perder espectacularidad. En cuanto al virus, la situación será menos preocupante esta temporada”, mencionó Guillermo Celis.

Los Dodgers de Los Ángeles inician su camino al título. Después de la llegada de Trevor Bauer, actual Cy Young de la Liga Nacional, y el regreso de David Price, conformaron una de las rotaciones más fuertes en la Gran Carpa. El papel del mexicano Julio Urías, quien aseguró un lugar como abridor, será clave en las aspiraciones del equipo.

“Los Dodgers tienen una rotación extraordinaria, tienen un gran potencial. En el papel son uno de los favoritos. Tienen la capacidad y el talento para repetir. Julio es una persona joven muy preparada, si algo ha tenido es experiencia, madurez y actitud para poder ganar; sólo necesita demostrar su talento”, señaló el Rocket Valdez.

La última campaña, siete jugadores mexicanos debutaron en la MLB, tres de ellos (Víctor González, Ramón Urías y Alejandro Kirk) estarán en el Día Inaugural. Kirk, catcher de los Blue Jays de Toronto, comenzará el año en Ligas Mayores, donde buscará consolidarse en el lineup de uno de los equipos más completos en 2021.

Benezra: “La organización decidió tenerlo en el róster porque es uno de los mejores jugadores que tienen los Azulejos. Creo que Kirk puede tener muy buenos números”.

Celis: “Kirk es el principal jugador mexicano a seguir”.

Sánchez: “Pienso que Alejandro Kirk, Luis Urías e Isaac Paredes destacarán este año”.

Finalmente, Celis, Valdez y Benezra reconocieron que Dodgers y Yankees son los máximos favoritos para alcanzar la Serie Mundial, mientras que Sánchez señaló que White Sox y Braves podrían pelear ante ambos equipos. Blue Jays vs Yankees, Dodgers vs Rockies y Padres vs D-backs encabezan los duelos del primer día de actividades en la MLB.

Por Emilio Pineres

dza