Juan Toscano vive era de ensueño en NBA

Juan Toscano es un alma vieja en el cuerpo de un joven. Así es hoy su percepción entre las duelas de la NBA, aquel sueño que desde la infancia acaparó todos sus deseos se ha hecho realidad y hace un año que lleva el nombre de México a los Golden State Warriors y, al lograrlo, ha descubierto que la vida es mucho más que encestes y defensas.

“Mi perspectiva de la ida ha cambiado. Antes pensaba que el sueño era llegar a la NBA o nada, que me moriría si no llegara a la NBA, pero ahora, al llegar ha cambiado mi perspectiva de todo, ha cambiado mis pensamientos sobre el dinero, el trabajo, la familia, el cómo hago mis cosas. Estoy madurando y eso ha hecho la diferencia”, expresó el jugador, quien el próximo mes cumplirá 28 años de edad.

Hace seis campañas inició su camino en las duelas profesionales y aunque jugó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y pudo quedarse entre las más radiantes figuras del circuito mexicano, prefirió tomar la estafeta de la estela nacional en la NBA.

Después de jugar, errante, por Europa, Argentina o Venezuela y en 2019 ganó un lugar en la filial de de Golden State: los Santa Cruz Warriors y fue en febrero del año pasado que Steve Kerr lo invitó a debutar ante los Lakers de Los Ángeles: los primeros 19 minutos de un sueño hecho realidad y aunque en diciembre pasado padeció un recorte en la franquicia, recibió la oferta de un contrato top ways para mantenerse ligado al equipo.

“Es una falta de respeto a los dioses del basquet decir que estuviera molesto. No lo estoy. Mis compañeros me respetan. Siento que en el vestidor soy un líder, una conexión entre veteranos y jóvenes. Soy un chico en el cuerpo de un adulto. Sé que ahorita estoy haciendo el trabajo para ganar un contrato para el próximo año. No estoy en una mala situación”, analizó el jugador de ascendencia materna mexicana.

Sin embargo, Toscano abre su horizonte. Alcanzar la NBA fue un sueño tan arraigado que, al consumarlo, se abrió una nueva cumbre ante sus ojos.

“Ojalá pudiera jugar diez años más, pero sino estoy agradecido, en especial porque sí pienso que puedo hacer con mi vida después del basquetbol, no solo quiero ser un gran jugador quiero hacer algo más: un coach, el dueño de un equipo en LNBP, o el presidente de la Liga, no lo sé pero estoy convencido de que hay más allá de la duela y no sólo eso: quiero ser un líder en el deporte, quiero llevar esa responsabilidad ahorita de poner a México en el mejor lugar en la NBA; Horacio (Llamas), Eduardo (Nájera), Gustavo (Ayón), Jorge (Gutiérrez) estuvieron antes que yo y agradezco lo que han logrado, pero ahora es mi tiempo de ser el líder para poner a nuestro país en el top”, agregó el fan del futbol y la buena comida.

Ahora que consumó el logro y en un año de vivid el sueño, Toscano vuelve la mirada a su origen. “Volver a México está bien no a veces extraño Fuerza Regia y a Monterrey, la afición y el ambiente jugando en México; algún día quiero regresar a la LNBP para jugar uno o dos años. Estoy muy feliz con lo que he logrado”, garantizó el quinto mexicano que llega a la NBA.

Por: Katya López Cedillo

