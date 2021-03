Chivas ve mal no convivir con jugadores del América; la rivalidad se queda en la cancha

Las épocas en las que los jugadores del Guadalajara y el América no se podían ver ni en pintura cambiaron. Para Raúl Gudiño, portero rojiblanco, está mal que él no pueda convivir con sus rivales americanistas cuando se encuentran fuera del terreno de juego.

Mencionó que la rivalidad siempre va a estar latente, pero debe quedarse en el campo y no traspasar esos límites.

“Al final se juega un prestigio por la institución, por la camiseta, pero somos conscientes que me puedo encontrar a Sebas (Córdova) en la selección, y al final de cuentas es mi compañero”, dijo.

“En los partidos nos retamos: ‘Henry, no me vas a hacer gol’, pero en el juego se queda. Llegar a Selección Nacional y no hablarle a los de América estaría mal”, explicó Gudiño de cara al Clásico Nacional de este fin de semana.

Asimismo, reconoció que el resultado del encuentro de la fecha 11 será determinante para el Rebaño, dado que marcha en el noveno puesto de la tabla con 12 unidades, gracias a dos triunfos, seis empates y dos fracasos.

La preparación continúa en Verde Valle.



El domingo es el #ClásicoNacional.

En tanto, las Águilas son sublíderes con siete ganados, una igualada y un perdido, para un puntaje de 22. Por ende, recalcó el guardameta, el Clásico es salir a “matar”.

Por si fuera poco, este es el primer cotejo de una compleja agenda que tiene el Guadalajara en el Guard1anes 2021, ya que después de medirse ante el América choca contra el Monterrey, Santos y Cruz Azul. Todos ubicados del puesto cinco de la tabla hacia arriba.

“Debemos buscar otra cara. Si bien no se ha perdido, no se ha ganado y se debe sumar de tres, sea el equipo que sea debemos buscar esa lucha. Tocan los equipos que están arriba, pero nosotros buscamos jugarle de la misma manera a cualquier equipo”, afirmó Gudiño.

El conjunto tapatío tiene contemplados entrenamientos hasta el jueves en Verde Valle, para posteriormente ver la posibilidad de sostener sus prácticas en el Estadio Akron, sede del choque ante su mayor rival.

Por J. Alexis Hernández