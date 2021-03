Vacunarán a deportistas mexicanos en EU

Los deportistas mexicanos que compiten a nombre de nuestro país en eventos en Estados Unidos recibirán la vacuna contra el COVID-19, según explicó Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, quien dijo haber gestionado con su homólogo del país vecino del norte para lograr esta medida sanitaria.

“La vacunación se acordó que fuera dentro de la burbuja establecida en el CNAR pero a quienes no están allí se les pueda vacunar en sus estados o el exterior. Tenemos a varios jugadores y deportistas en Estados Unidos y logramos un convenio con su Comité Olímpico en solidaridad con nosotros donde aplican la vacuna para nuestros deportistas como softbol, natación, atletismo o clavados”, expresó el dirigente.

Con la selección de softbol también se encuentran clavadistas como el clavadista Bicampeón Panamericano Juan Celaya o el Campeón Panamericano de los mil 500m de atletismo Carlos Villarreal.

Al momento México cuenta con 89 plazas y según Padilla se espera llevar a un máximo de 150 deportistas y con equipo de apoyo serán 250 mexicanos en Tokio 2020+1.

“Habrá salidas y llegadas a diario, si un boxeador no pasa a la siguiente ronda regresa a su país se regresa para evitar convivencia innecesaria en la villa; el área médica se quedará pero habrá un ir y venir permanente”.

Padilla tiene alta expectativa

Por vez primera en su historia, México clasifica a torneos olímpicos en dos deportes de conjunto que nunca había competido: beisbol y softbol y aunque aún está por definirse la plaza en el futbol varonil, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM) augura que lograrán la plaza a la magna justa veraniega y se sumarán a los destacados resultados que obtendrá nuestro país en los Juegos.

“Tengo mucha confianza en el equipo de futbol, en el de beisbol y en el de softbol. Tendremos la participación de México en tres torneos de equipos porque estoy seguro, y lo he platicado con Yon de Luisa (presidente de la Federación Mexicana de Futbol), el es muy prudente me dice ‘vamos a esperar’ pero estoy seguro que lo lograrán; lo he dicho muchas veces: México va a calificar y va a hacer un muy buen papel en los Juegos”, expresó Padilla Becerra, quien garantizó que en los tres deportes se tiene oportunidad de ascender al podio de la justa, a pesar de las dificultades que ha encauzado la pandemia del COVID-19.

Esta es la primera vez que México tiene representación en un deporte de conjunto femenil con alta expectativa de ascender al podio, al ser el único representativo de América Latina en su torneo.

México ha ganado tres medallas en pruebas por equipos: bronce con la selección mexicana de basquetbol en Berlín 1936; oro en salto ecuestre por equipos con Humberto Mariles/ Arete, Alberto Valdez/Chihuahua y Rubén Uriza/Harvey en Londres 1948 y finalmente 64 años después, en la misma sede del estadio de Wembley donde triunfaron los jinetes, México ganó otro oro con la selección mexicana de futbol en Londres 2012.

Por: Katya López

