“Yo he hecho el doble que el ‘Canelo’ y no gano lo mismo”, asegura la boxeadora Barby Juárez

Para nadie es un secreto el gran legado que ha forjado la multi campeona de boxeo femenil Mariana "La Barby" Juárez, quien a lo largo de su carrera ha demostrado su poder de puños y habilidad dentro del cuadrilátero, sin embargo, recientemente aseguró que pese a sus logros, lo cuales incluso señaló son mayores de los del “Canelo”, no gana las mismas cantidades estratosféricas de dinero que el tapatío.

En ese sentido la talentosa pugilista visualizó la disparidad de salarios y oportunidades en el boxeo; pues a diferencia del boxeador mexicano, para ella sus grandes logros no han tenido el mismo peso ni los grandes ingresos del “Canelo” tan solo por el simple hecho de “ser mujer”.

En el marco del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la boxeadora mexicana, aclaró que no tiene nada en contra del “Canelo” y solo usó su nombre como ejemplo, pues es una situación que las boxeadoras de todo el mundo viven en la disciplina del boxeo y en general en toda la sociedad.

"La Barby" Juárez” lamentó que a pesar de que ella ha hecho el doble de lo conseguido por el Canelo en la actualidad, “no gana lo mismo por ser mujer”, e incluso indicó que a diferencia de su contraparte masculina ella ha enfrentado a rivales de más renombre que los que han “peleado” con el Canelo.

"Da coraje que no exista equidad"

La famosa pugilista dijo en entrevista con Publimetro que si bien el canelo no tiene la culpa de esta situación e incluso consideró que ha trabajado para lograrlo, pero lo que si es que “da mucho coraje" es el hecho de que no exista equidad entre hombres y mujeres, una situación que dijo no es exclusiva del boxeo profesional.

Dijo que de ser diferente la situación ella viviría en una colonia diferente y conduciría autos de lujo con todo y guardaespaldas, pero debido a que no es así vive en Santa Úrsula Coapa a un costado del Estadio Azteca y conduce un “Hondita”.

Noticias Relacionadas Asegura la 'Cobrita' Luna que recibió amenazas e insultos de la Barby Juárez

Mientras que sobre los guardaespaldas bromeo e incluso dijo entre risas que no cree que alguien quiera meterse con ella, “Yo me cuido, no necesito guardaespaldas”, señaló

Al igual que el Canelo en la actualidad, “La Barby” es una de las pugilistas de mayor prestigio en el mundo; a lo largo de su carrera ha conquistado tres títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo en diferentes categorías.

La exitosa boxeadora concluyó recalcando que esta situación sí que “da coraje”, pues ella como mujer trabaja el doble, es mamá por lo que debe atender esas responsabilidades y con todo ello llegar bien preparada a sus peleas e incluso hacer cosas de más, pero aún así el pago es menos de la mitad en comparación a un boxeador hombre.

SSB