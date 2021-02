El luchador THE MIZ es nuevo CAMPEÓN de la WWE

Ante millones de personas siguiendo vía remota la transmisión de esta lucha, The Miz resultó campeón de la WWE luego de canjear su contrato de Money In The Bank en el evento Elimination Chamber y derrotar posteriormente a Drew McIntyre para coronarse.

El momento estelar del evento Elimination Chamber dejó sorprendidos a todos. Parecía que Drew McIntyre sobrevivía a la cámara de la eliminación para retener su título de WWE, pero no contaba con el oportunismo del Mr. Money InThe Bank: The Miz.

Extrañamente, en el pasado Monday Night Raw renunció a su oportunidad de ingresar a la lucha estelar de Elimination Chamber, dejándole su lugar a Kofi Kingston. Además, antes de la lucha, se le vio platicando con MVP, líder de The Hurt Business.

Emociones en la Cámara de la Eliminación

La Cámara de la Eliminación estuvo llena de emociones desde el inicio con Randy Orton como primer eliminado a manos de Kofi Kingston. Luego, Jeff Hardy vapuleó a diestra y siniestra hasta lucir como un serio candidato. El resto transcurrió con AJ Styles eliminando al favorito de muchos, Sheamus, para finalizar con derrota ante Drew McIntyre gracias a una Claymore.

Todo lo explicado fue aprovechado por The Miz, quien canjeó su contrato de Money In The Bank para tener una lucha por el cinturón. Bastaron dos aplasta cráneos para derrotar a Drew y así convertirse en el nuevo monarca de la WWE.

maaz