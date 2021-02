Regresa Miguel Ojeda a dirigir a los Diablos Rojos de México

Después de un año sin brillar en el diamante, para evitar la propagación del coronavirus, los Diablos Rojos del México ajustan los detalles finales para volver al Estadio Alfredo Harp Helú y entre los reajustes de la franquicia se encuentra el regreso de Miguel Ojeda, quien por tercera ocasión llega como manager de la Pandilla Roja.

“Me siento muy contento de poder aportar de cualquier manera dentro de mis posibilidades a los Diablos Rojos, el equipo que me formó. Estar de regreso en una faceta que extrañaba mucho y que la verdad ha sido una de las etapas que más he disfrutado”, expresó el ex ligamayorista, desde Mazatlán, Sinaloa, donde analiza a los peloteros que ahora juegan la Serie del Caribe, con la meta de llevar a los Rojos por su 17º título en este 2021.