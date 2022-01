Desconoce entrenador de “Gallo” Estrada el despojamiento de cinturón absoluto por parte del CMB

Después de haberse dado a conocer que la tercera pelea entre Juan Francisco “Gallo” Estrada y Román “Chocolatito” González, se llevará a cabo el 5 de marzo en el Pechanga Arena de San Diego, California, el entrenador en jefe del mexicano, Alfredo Caballero, desconoce términos económicos e incluso, también ignora el hecho de que a Estrada se le haya retirado el campeonato absoluto del CMB y sea denominado como “Campeón Franquicia”.

“Yo no sabía eso (que le fue retirado el absoluto), no estaba enterado, yo creo que los cinturones aquí no viene mucho al tanto, sino los nombres de Gallo Estrada y Chocolatito González, que bueno que se va a hacer la pelea y sí van por el cinto de la AMB, pues adelante, nosotros nos estamos preparando”, aseguró Caballero en entrevista para el programa La Esquina del Boxeo.

En la contienda que completará la trilogía del mexicano y del nicaragüense, se expondrá solo el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo que obtuvo Estrada en el segundo combate celebrado en marzo pasado. Ahí todavía ostentaba la faja absoluta que consiguió en su victoria contra el tailandés Sor Rungvisai en 2019.

Respecto al tema económico, Alfredo Caballero, aclara que aún no se le paga lo que consideran justo para el Gallo “Estrada”, pues en la pelea anterior pedían un millón de dólares y no se le pagó tal cifra.

“Todavía no le llega a esa cantidad, estamos entrenando duro para demostrar que el se merece lo que está pidiendo y más, también hay que sentarnos con los promotores que no nos explican, que no nos dicen nada y sí es un poco confuso, también eso lo veremos con los contratos porque ya le queda a Juan Francisco una o dos peleas con la gente que estamos”, puntualizó.

La próxima pelea de "Gallo" Estrada será contra "Chocolatito" Gonzáles

FOTO: Especial

No es la primera vez que la esquina del “Gallo” Estrada no está al tanto en las negociaciones y presentan confusiones en temas contractuales.

Caballero no está seguro ya sí unificarán en los Supermosca o sí subirán de división a peso Gallo, donde se encuentra uno de los mejores peleadores libra por libra, Naoya Inoue.

“Con esto que me dices (campeonato franquicia), yo pensaba que íbamos por el cinturón de la OMB y la FIB, porque en la división de los Supermoscas hay muy buenas peleas, ya después buscar un campeonato en Gallo, subir de división pero ya veremos”, sentenció el entrenador.

Juan Francisco Estrada actualmente es campeón en las 115 libras por la AMB y la revista The Ring. Ha sido monarca mundial en 2 divisiones y 3 organismos, siendo uno de los campeones mexicanos más solidos en los últimos años. Hoy es denominado campeón franquicia por el CMB pero esa faja no estará en juego en marzo próximo. El campeonato absoluto del organismo mexicano, se encuentra vacante.

