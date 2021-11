"Soy boxeador pero tengo mis sentimientos": Canelo Álvarez es frágil fuera del ring, sufrió bullying

Saúl "Canelo" Álvarez está a dos días de enfrentar a Caleb Plant, por la unificación de los títulos mundiales de los Súper medios. Pero aunque es uno de los deportistas más importantes en la historia de nuestro país, no todo se trata de boxeo y en una entrevista con Gloria, Lily y Emily Estefan lo explicó.

El boxeador tapatío habló sin ninguna restricción sobre su vida fuera del boxeo, sobre su lado más sensible y la relación que tiene con su esposa y con su pequeña hija, misma que comparte en redes sociales todos los días.

Y es que no importa que sea el mejor boxeador del momento a nivel mundial, en muchas ocasiones se le ha visto dejarse peinar y maquillar por su hija, algo que no es muy común ver en los deportistas de contacto. Durante la entrevista en Red Table Talk: The Estefans, el boxeador explicó que no le gustaría ver a su hija arriba de un ring, pero que respetará la decisión que tome en el futuro.

Canelo sufrió bullying cuando era niño

Las Estefan le preguntaron sobre el machismo en el mundo del boxeo y el Canelo Álvarez dijo que es algo muy normal, pero que él no acostumbra a hacer eso, que sufrió bullying cuando era niño y que dejará que su hija decida qué va a hacer con su vida.

"Era diferente, pelirrojo, pecoso (...) Pero no sufrí, la verdad es que me encantaba pelear y lo que tengo más en la vida es seguridad", explicó el tapatío, al reconocer que lo molestaban por ser diferente cuando era niño.

Además, dijo que su carrera no importa, que él tiene sentimientos y que no le cuesta mostrarlos. "Eso no tiene nada que ver con ser débil o no ser débil", aseguró.

Saúl "Canelo" Álvarez peleará el sábado 6 de noviembre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, contra el estadounidense Caleb Plant, por la unificación de los títulos mundiales de los Super medios.

