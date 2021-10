Lewis Hamilton podría ir a prisión; lo denuncian por hacer vegano a su perro

Lewis Hamilton, piloto britanico de Mercedes en la Fórmula 1, se encuentra envuelto en una inesperada polémica que lo podría llevar a prisión.

Diferentes medios internacionales señalan que el siete veces campeón del mundo fue denunciado anónimamente supuestamente por cambiar la dieta de Roscoe, su perro en busca de convertirlo en vegano, pues este es el estilo de vida que sigue el deportista desde hace varios años.

De acuerdo con la asociación The Blue Cross, la denuncia interpuesta contra el piloto señala que este dejó de dar con verduras, frutas y legumbres.

Podría pasar hasta 51 días en prisión

La denuncia se debe a que en el Reino Unido existe desde el 2006 la llamada "Ley del Bienestar Animal de Reino Unido”, la cual aparentemente Hamilton está incumpliendo, situación que podría costarle hasta 51 días en prisión, condena que no es negociable, además de una multa de 24 mil euros, un poco más 562 mil pesos.

Esta polémica inició desde que el piloto abrió una cuenta de Instagram a Roscoe, cuyo perfil del perro su bulldog se le define como vegano.

De acuerdo con la presidenta de la Asociación Veterinaria Británica, Daniella Dos Santos, señala que el sistema de creencias del piloto señala que no quiere comer ninguna proteína animal y en eso no existe algún problema, sin embargo esa dieta no está diseñada para cumplir con el bienestar del perro.

Hay que señalar que hasta el momento la denuncia solamente fue pública, sin embargo no ha llegado a terrenos legales, por lo cual próximamente podría llegar en esas instancias.

