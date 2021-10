Refuerzos de Pumas deben sacar las garras de cara al gol para enfrentar al América

Pumas vive uno de sus torneos más complicados de los últimos tiempos en el Grita México A21, ya que marcha en el lugar 17, y su rendimiento genera dudas, a unas horas de enfrentar al América.

Uno de los puntos más cuestionados en los universitarios son los recientes refuerzos extranjeros. Los más señalados son los brasileños Higor Meritao y José Rogério. Entre los dos suman 11 partidos como titular, 949 minutos y un gol.

El mediocampista italo-argentino Christian Battocchio, quien llegó horas antes de arrancar el torneo, ha comenzado en tres encuentros, con 316 minutos jugados, pero sin anotaciones.

El volante ofensivo ecuatoriano, Washington Corozo, ha sido de los más regulares, con 400 minutos, tres partidos como titular, y un tanto. Su camino en la Liga MX, asegura, hasta el momento no ha sido sencillo.

“El futbol mexicano es difícil, a mi me ha costado trabajo adaptarme, sobre todo a la altura, al ida y vuelta. Además, he tenido que cambiar mi forma de juego a lo que me pide el entrenador. Pero creo que es sólo cuestión de tiempo”, dijo Corozo a El Heraldo de México.

El sudamericano aceptó que tanto él, como el resto de los extranjeros que llegan a Pumas, están conscientes de que tienen que dar todo para cambiar el actual rumbo del conjunto azul y oro, y ante el América es una oportunidad única.

“Para todos los que llegamos de afuera hay una exigencia. El equipo tiene una historia y hay que defender el espíritu aguerrido que lo caracteriza como uno de los más grandes de México. Yo quiero aportar mucho al club, pero tenemos que marchar todos para el mismo lado”, agregó.

El equipo felino busca soluciones en la delantera. Dio de baja al panameño Gabriel Torres y trajo al atacante brasileño Diogo de Oliveira, que en el futbol uruguayo marcó seis goles en la última temporada.

Frase: “Espero seguir teniendo la continuidad que es lo que a un jugador le hace falta. Quiero rendir y no desaprovechar mi oportunidad en este equipo”, Washington Corozo. Frase: “Quiero llegar a los playoffs (liguilla) con Pumas, marcar más goles y asistencias porque es mi esencia y característica”, Washington Corozo. Frase: “(Gabriel Torres) es un gran profesional y jugador, me sentí bien con él. Pero aquí lo que valen son los resultados y las estadísticas”, Juan Dinenno.

A DETALLE

6, goles ha conseguido Pumas en el Grita México A21

10, las anotaciones de Corozo con el Sporting Cristal de Perú

3, los tantos de Juan Dinenno en el presente certamen

Gabriel Torres metió un gol en 20 partidos jugados con Pumas.

Bruno Marioni fue el último campeón de goleo extranjero de Pumas.

El equipo felino sólo contaba con tres extranjeros cuando fue monarca por última vez en 2011.

Diogo de Oliveira es considerado para debutar con los universitarios este domingo en el Estadio Azteca.

MAAZ