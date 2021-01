Canelo Álvarez asegura que “podría noquear sin problemas” a Gennady Golovkin si vuelven a pelear

Considerado como el mejor boxeador mexicano de la actualidad, Saul “El Canelo” Álvarez, no descarta que para un futuro no muy lejano se llegue a dar una tercera pelea con el kasajo Gennady Golovkin.

En este sentido, el pugilista mexicano se aventuró a decir que si llegara a darse la oportunidad de pelear nuevamente con Golovkin, podría ganar fácilmente la pelea e incluso noquear al famoso pugilista.

Estas declaraciones derivan del gran estado de forma por el que atraviesa el Canelo, quien recientemente venció a Callum Smith. "Si ocurre una pelea por tercera vez (vs GGG), me siento tan bien que probablemente podría noquearlo y causarle un daño grave", declaró el pugilista jalisciense en entrevista con The Ring.

Pese a “calentar” pelea, GGG no es la prioridad del Canelo

Si bien uno de los nombres que ha sonado con fuerza para ser el próximo rival del boxeador mexcicano es justamente el de Gennady Golovkin, la realidad es que Canelo no tiene como una prioridad principal enfrentar al kasajo.

Según el mismo peleador, solo tiene intenciones de subir al ring con alguien que esté en las 168 libras y que tenga un título.