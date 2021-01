Carlos Ortiz tiene la cima en San Diego, California

El golfista profesional mexicano Carlos Ortiz alcanzó este sábado la cima –igualado con el estadounidense Patrick Reed– en el torneo Farmers Insurance Open, evento oficial del PGA Tour, evento que se desarrolla en el complejo de Torrey Pines, en San Diego, California, Estados Unidos.

Ortiz salió a jugar este sábado desde el sitio 21, a cinco goles de la primera posición, pero una tercera ronda con 66 golpes –producto de siete birdies en los hoyos 3, 8, 10, 13, 15, 16 y 17, del curso Sur, además de un bogey en el 11– lo hicieron acumular 206 strokes, 10 abajo del par de la cancha, para igualar en la posición de honor junto con Reed.

Carlos es el primer golfista de nuestro país en ganar un torneo del PGA Tour en más de 42 años, desde el tijuanense Víctor Regalado en 1978, durante el pasado 8 de noviembre en el Vivint Houston Open. Ahora busca el segundo, en el mejor momento de su vida y de su carrera.

“Creo que me estoy conociendo a mí mismo y tengo una perspectiva diferente sobre mi forma de jugar. Me lo estoy tomando con calma, trato de ver las cosas buenas en todo, no sólo en el campo de golf. Eso hace que parezca que solo quiero salir aquí, dar lo mejor de mí. Si mi mejor es 78 o 66, está bien, pero siempre que dé lo mejor de mí, eso es todo lo que intento hacer aquí ahora mismo”, dijo Ortiz.

Tanto el mexicano como el estadounidense saldrán a jugar este domingo la ronda final del torneo, que reparte una bolsa de 7.5 mdd, con dos golpes de ventaja sobre cuatro jugadores, encabezados por el español Jon Rahm (72 golpes), el australiano Adam Scott (72), además del estadounidense Lanto Griffin (72) y del noruego Viktor Hovland (73), quienes totalizan 208 (-8), cada uno.

El actual número del mundo, el estadounidense Dustin Johnson tampoco participa de este torneo Farmers Insurance Open.

Por: Héctor Juárez