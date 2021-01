EN VIVO: Cruz Azul vs Puebla | Jornada 2 Torneo Guardianes 2021 Liga MX

Este sábado 16 de enero se llevará a cabo un reencuentro agridulce para el nuevo técnico de la Máquina Celeste cuando el conjunto capitalino se mida ante los Camoteros en el marco de la Jornada 2 del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

Ambos clubes se verán las caras a partir de las 19:00 horas en el estadio Azteca, en donde Cruz Azul buscará su primer triunfo en el año, cuando reciba a la Franja del Puebla, duelo que será su debut como local en el presente campeonato.

Por ahora, Juan Reynoso tiene plantel completo para enfrentar este desafío, pues dentro de sus filas ya no tiene futbolistas contagiados de Covid-19, tampoco tiene lesionados, y solo está a la espera de que habiliten ante Liga MX a Guillermo Fernández y, eventualmente, a Bryan Angulo, quien muy probablemente se quede en la institución.

La apuesta del estratega es por la continuidad, por lo que se espera que no se tengan muchas sorpresas en el once inicial del encuentro, ya que todavía no ha logrado plasmar su idea en los jugadores celestes.

Todo indica que el once inicial de Cruz Azul ante los Camoteros será con José de Jesús Corona; Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio Domínguez, Adrián Aldrete; Ignacio Rivero, Rafael Baca; Luis Romo, Yoshimar Yotún, Orbelín Pineda; Jonathan Rodríguez.

Mientras que, Pablo Ceppelini se espera que quede fuera de la convocatoria, para seguir buscando nuevo club, y que los tres cedidos de préstamo aún no estén habilitados para sumar minutos en Primera División.

Por otro lado, el técnico celeste conoce a la perfección al rival, pues él fue el encargado de poner las bases de este sorpresivo club que consiguió llegar a la Liguilla del futbol mexicano y que ahora el nuevo técnico del conjunto poblano busca imprimirle su estilo.

Este sábado 15 de enero La Máquina del Cruz Azul recibirá al conjunto poblano donde espera llevarse su primer triunfo en lo que va del torneo Guard1anes 2021 en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

Duelo que se llevará a cabo en el Estadio Azteca en el que el conjunto celestre recuperará a elementos importantes de su once titular por lo que se coloca como el favorito para llevarse los tres puntos en la Jornada 2 de la Liga MX, el encuentro será transmitido por las pantallas de TUDN.

Sigue las mejores acciones en vivo: