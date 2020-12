Dos mexicanos en el Top 15 en el Mayakoba Golf Classic

Pese a arranques fríos, los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer están dentro del Top 15, tras la tercera ronda de la edición 14 del Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, evento oficial del PGA Tour, en el campo El Camaleón, en Quintana Roo.

Ortiz cayó tres posiciones con respecto a la víspera con un score de 67 golpes, para situarse igualado en el undécimo sitio con 203 (-10).

Con un bogey en el hoyo 3, el único de la ronda, Ortiz aseguró que le pegó bien a la bola que le ayudó a cinco birdies más en el 6, 8, 11, 13 y 16.

“Empecé un poquito, la verdad no diría que fuera de ritmo, ese hoyo 3 normalmente sopla del lado izquierdo del mar, y estoy acostumbrado y salió a la derecha y no se movió nada, faltó ajustar ahí, la verdad es que le pegué muy bien a la bola, sobre todo, con ese back nine que te deja poquitas (chances), pero ahora fue al revés”, dijo Ortiz, quien el año pasado finalizó en el subliderato, su mejor posición en este torneo.

En tanto, Ancer mejoró este sábado 18 lugares y del casillero 33 escaló al 15, con un score libre de bogeys con 65 golpes, para un global de 204 (-9). El tamaulipeco hizo seis birdies (13, 14, 1, 2, 3 y 7).

“Le pegué mejor y la rodé mejor que ayer y el primer día. La verdad es que hoy el campo estaba más accesible, el primer día (jueves) estuvo completamente diferente con mucho viento y ahora no está soplando nada, hay que hacer birdies. La ronda pudo haber sido más baja, tuve mala suerte en el último, pero estoy contento, no me puedo quejar. Espero mañana tirar un poco menos”; dijo Ancer.

Pese a arrancar la tercera ronda con ventaja de cuatro golpes en la cima del torneo, el argentino Emiliano Grillo perdió terreno con un 68, y un global de 197 (-16), por lo que saldrá este domingo a jugar los últimos 18 hoyos con una de diferencia sobre su principal escolta, el estadounidense Tom Hoge, quien con un 65, totalizó 198 (-15).

"Empecé como líder y continuó como puntero, esa era un poco la idea de hoy, ojalá me dure un día más. Buscaré hacer otra ronda bajo par mañana y ver si es suficiente", dijo Grillo que acumula 19 rondas en par o mejor cada vez que visitó este campo diseño del ex número uno, Greg Norman.

Grillo busca este domingo la segunda victoria de su carrera en el PGA Tour, luego del título en el Safeway Open en 2015.

El mejor score del día fue obra del actual golfista tres del mundo, el estadounidense Justin

Thomas, con un 62, lo que le permitió brincar 28 posiciones y situarse igualado en el quinto sitio con 201 (-12). Él se quedó a un golpe de romper el récord con la ronda más baja en la historia del torneo que aún posee su compatriota Roland Thatcher, quien logró un 61, en 2008.

El tiro del día lo hizo el estadounidense Tony Finau, quien logró el primer hole in one del torneo y el segundo de su carrera, al hacerlo en el par 3 del hoyo 4, con un gap wedge a 103 yardas. Él se situó en el séptimo sitio con 202 (-11).

El torneo Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN concluye este domingo y reparte una bolsa de 7.2 millones de dólares.

Por Héctor Juárez Cedillo