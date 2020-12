Hacen corte dos de seis mexicanos en Mayakoba Golf Classic

Luego de 36 hoyos, Carlos Ortiz y Abraham Ancer fueron los dos únicos mexicanos que lograron este viernes hacer el corte dentro de la edición 14 del Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN, evento sancionado por el PGA TOUR, que se desarrolla en el campo El Camaleón en Quintana Roo.

El tapatío Ortiz cayó cuatro posiciones, luego de un score de 69 golpes, pero se mantuvo como el mejor posicionado en el tablero, al igualar en el noveno sitio, con 136 (-6). En tanto, el tamaulipeco Abraham Ancer escaló 36 posiciones con respecto a la víspera, gracias a una tarjeta libre de bogeys con 67, para totalizar 139 (-4).

El actual jugador 22 del mundo recorrió el campo con cuatro birdies (7, 12, 13 y 15), en el que reconoció que haber aprovechado la distancia de sus hierros en dos de los tres pares cinco del campo, los capitalizó con par de birdies.

“Sientes que tienes que hacer birdie en los pares 5 que normalmente llegas de dos, hoy dos de tres, espero mañana hacer los tres; fue una ronda en la que no me puedo quejar mucho. Siento que muchos estamos batallando en los greenes, no nada más yo, están bastante complicados, muy trickies, ves que a caer a un lado y se van para el otro. Es muy fácil pottearlos con tan poca confianza, ojalá cambie para mañana y el fin de semana”, dijo Ancer.

Quienes se quedaron fuera del torneo fueron el veracruzano Roberto Díaz (69), con un acumulado de 143 (+1), para igualar en el casillero 81; tanto el tijuanense Armando Favela (74), como el también jugador jarocho Aarón Terrazas (71), para un global de 147 (+5).

Y el poblano Isidro Benítez sólo pudo jugar 15 hoyos, con un acumulado de +13, para ocupar la última posición del torneo.

También quedaron fuera por un golpe, los estadounidenses, el actual No. 12 del mundo, Brooks Koepka (71) y Rickie Fowler (72), para 142, en el par de la cancha, respectivamente.

El líder del torneo es el argentino Emiliano Grillo, actual jugador 173 del mundo, quien con un 63, se colocó en la parte más alta del leaderboard, con 129 (-13) y cuatro golpes de ventaja sobre sus escoltas, los estadounidenses Tom Hoge (67) y Tony Finau (66), ambos con 133 (-9).

“Jugué bien todo el día, metí algunos muy buenos putts y la dejé cerca en otras, así que es todo lo que puedo pedir para una ronda de golf”, dijo el argentino de 28 años.

Grillo suma en Mayakoba Golf Classic un total de tres Top 15, en sus primeras cuatro apariciones.

El jugador sudamerica quiere su segunda victoria como profesional dentro del PGA Tour, luego de su título en el Safeway Open en 2015.

La segunda ronda no concluyó debido a falta de luz natural a las 17:18 horas, tiempo del centro de México, por lo que 18 jugadores tendrán que regresar este sábado, a partir de las 7:00 horas, para completar sus respectivos 36 hoyos

El torneo Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN concluye este domingo con la repartición de una bolsa de 7.2 millones de dólares, evento que se juega ininterrumpidamente desde 2007.

POR HÉCTOR JUÁREZ CEDILLO