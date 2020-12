Hija del "Piojo" Herrera, dolida por la salida de Paul Aguilar de América

América dio a conocer que Paul Aguilar no continuará en el equipo para el próximo torneo, pues el sinaloense no entra en los planes del técnico Miguel Herrera. Tras el anuncio, Mishelle Herrera, hija del directo técnico del club, aseguró que se encuentra dolida.

A través de su cuenta de Instagram, la "Piojita" lamentó la partida del lateral y le dedicó unas palabras emotivas. “La vida, el futbol y el América me dieron un hermano y una cuñada increíbles. Dos veces he llorado porque alguien se va, pero esta me duele en el corazón“, escribió.

“Te voy a extrañar en la cancha cacharón, porque sé que en mi vida vas a estar siempre, igual que Bere ya llevan casi nueve años cuidándome. Mi capi de oro, mi 22 histórico, el que siente la camisa como si fuera un canterano", se podía leer en el mensaje.

Los aficionados de América reaccionaron al post

Los aficionados americanistas reaccionaron de manera inmediata, pues dejaron más de 20 mil likes y comentarios sobre la salida de Aguilar. Asimismo, algunos aficionados mostraron su agradecimiento con el canterano de Pachuca por los títulos que consiguió y la entrega que tuvo.

Paul Aguilar llegó a las filas del América para el Clausura 2011. El oriundo de Concordia se ganó la titularidad del equipo y ganó tres títulos de liga, dos Concachampions, una Copa MX y un Campeón de Campeones.