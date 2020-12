Shaggy Martínez pide no cargar con “cruces ajenas” en La Máquina Celeste

Para José “Shaggy” Martínez, el Cruz Azul versión 2020 no tiene porqué hacerse responsable de lo que el equipo no ha conseguido desde hace 23 años y aseguró que este plantel solo está concentrado para la semifinal ante Pumas que inicia este jueves.

El defensa aseguró que entiende la presión que hay, pero para llegar al objetivo final, que es el título de liga, deben ir paso a paso:

“Hablar de lo que se hizo en el pasado, no nos corresponde, ya que eran otros jugadores y otros cuerpos técnicos, y muchos de nosotros en aquel entonces éramos más jóvenes y ni siquiera nos dedicábamos a esto. No veo porqué tengamos que cargar con esa cruz. Somos un grupo nuevo, que está viviendo el ahora y queremos llegar a lo máximo”.

El zaguero le restó importancia a quién llega como favorito a la serie: “Si ellos (Pumas) dicen que no se consideran así, está bien. Cada quién se hace responsable de lo que le toca y acá no nos interesa ese tema. Estamos enfocados, primero en llegar a la final y en el principal objetivo que queremos, ser campeones”.

En el aspecto personal, dice que no le afectan los 123 minutos de juego que ha tenido en el Guard1anes 2020.

El Shaggy afirmó que el actual ambiente que impera en Cruz Azul le recuerda un poco a lo que vivió en Pachuca en 2016, donde fueron campeones.

Insistió en que la clave ante Pumas será la concentración: “En el pasado partido nos ganaron en los últimos 7 u 8 minutos, dejamos de hacer cosas y tenemos esa espinita clavada. El profe (Siboldi) nos ha insistido en tener la posesión de la pelota y pensar que vamos a jugar tiempos de 45 minutos”.

Shaggy aseguró que si le toca jugar, no quiere defraudar al club, ni muchos menos a los aficionados.

“La gente de Cruz Azul me ha mostrado su cariño y me echa porras para que no me desespere. Por ellos y por el equipo, que me ha tratado muy bien, vamos a dar el cien por ciento. Espero que lo sepan”.