NBA en Navidad: Estos serán los PARTIDOS que podrás ver el 25 de diciembre

La NBA está muy cerca de comenzar su temporada regular y uno de los días más interesantes que tendrá este inicio de año serán los partidos que habrá en Navidad.

Generalmente, los 25 de diciembre son días en donde los estadounidenses gustan de salir a ver deporte y uno de los más queridos es el basquetbol.

Por ello, la NBA siempre ha pensado en ello y pone duelos muy interesantes que se van a disfrutar por parte de todos los aficionados y aquí te contamos que juegos habrá.

LeBron James estará en casa

Uno de los partidos que más llama la atención durante el día de Navidad es el que va a sostener el equipo campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, quienes van a recibir a los Mavericks de Dallas.

Este duelo será muy interesante porque se van a ver dos hombres que son de las grandes figuras en el baloncesto profesional, como LeBron James y Luka Doncic.

Otros de los duelos que se van a disputar ese día son los siguientes: Pelicans de Nueva Orleans vs Heat de Miami, Warriors de Golden State vs Bucks de Milwaukee, Nets de Brooklyn vs Celtics de Boston y Nuggets de Denver vs Clippers de Los Ángeles.