"PUMAS es un ejemplo para todos": Andrés Lillini: FOTO

Andrés Lillini, director técnico de Pumas, alabó el espíritu y el carácter de su equipo que vino de atrás y derrotó a Cruz Azul como visitante 1-2 en partido de la Jornada 17.

El cuadro universitario logró una agónica victoria en los últimos minutos y avanzó a la ronda de los cuartos de final en segundo lugar.

Sin embargo, el estratega reconoció que a pesar de la victoria, el equipo no dio un buen partido: “dejamos de hacer lo que en partidos anteriores. Cometimos muchos errores, nos dominaron, y eso no me gusta, pero sacamos el resultado que es lo más importante”.

El uruguayo dijo que lo más importante fue la reacción de sus jugadores: “Ellos están conscientes del club en donde están, todos quieren jugar aquí y así lo han demostrado. La afición se siente orgullosa de ver a un equipo que los representa y eso me tiene contento”.

Lillini desconoció el estado físico de Alfredo Talavera, que salió lesionado de los isquiotibiales de la pierna derecha, y que en los próximos días se le darán más detalles de su recuperación.

Por último, el entrenador le dedicó la victoria a la gente que le va a los Pumas, sobre todo del personal médico que está luchando todos los días contra el COVID-19 y a un pequeño aficionado que falleció este sábado a causa de esta enfermedad.

Por Óscar Zamora