‘Pega’ fuerte el 2020 a Yadira Silva

Aunque en este 2020 múltiples adversidades se han abrazado a Yadira Silva, la tenismesista mexicana no se intimida en medio de las dificultades y mantiene fija su meta: clasificar a sus cuartos Juegos Olímpicos.

A causa de la pandemia, Silva Llorente no ha realizado entrenamientos específicos de tenis de mesa desde febrero pasado; sin embargo, en ese tiempo culminó sus estudios en la Licenciatura en Nutrición, alterno a apoyar a sus dos hijas adolescentes con sus necesidades académicas, desde casa; pero en medio del proceso, además de culminar el último semestre de su carrera, enfermó de COVID-19; luego de recuperarse inició su servicio social en la ciudad en donde reside: Villahermosa, Tabasco, que se ha visto severamente afectada por recientes inundaciones.

“Sí es uno de mis objetivos buscar la clasificación a Tokio 2020. Si es complicado porque aquí (en Tabasco) no tengo con quien entrenar y eso es lo que lo hace más difícil, he seguido preparándome físicamente, sigo con la preparación psicológica, eso no lo he dejado, pero la verdad ha sido bien complicado este año, ya queremos que se acabe.

“Fue difícil acostumbrarme a los tiempos, atender a dos hijas adolescentes yo estudiando en casa terminando la universidad, mientras ellas tomaban clase, a veces tuve que, además de ser alumna, hacerla de maestra para ellas. Ha sido muy estresante, pero logramos acomodarnos todas sacar los cursos adelante”, expresó la medallista centrocaribeña.

Justo el día en que culminó sus estudios tuvo oportunidad de salir de casa y ver a su hermano, que es doctor, quien sin saber que padecía coronavirus contagió a la deportista. “Afortunadamente estuve bien, no la pasé mal porque hago ejercicio y cuido mi nutrición, pero tienes mucha incertidumbre no sabemos cómo vas a amanecer, cómo pasaras el día, da bastante miedo pero gracias a Dios salimos de eso, digamos que victoriosos porque al saber de tantas cosas que a muchos les han pasado y que no viví yo, me hace sentir afortunada y bendecida. En la casa todos nos cuidamos, yo seguí haciendo mis actividades normales, pero mientras estuve enferma, todos estuvimos con cubrebocas en la casa y la única que se enfermó fui yo”, agregó la jugadora de 35 años de edad.

Representante de México

Nacida en Matanzas, Cuba, Yadira se naturalizó mexicana y aunque a su llegada a México ya no planeaba practicar tenis de mesa, la insistencia de su entorno por volver a la competencia la hizo regresar; así, se convirtió en la primera mujer de nuestro país que clasificó al torneo de tenis de mesa de unos Juegos Olímpicos, en Beijing 2008, donde cayó en primera ronda ante la croata Andrea Bakula; sin embargo, esa primera experiencia abrió el camino para que buscara clasificaciones consecutivas y en Londres 2012 jugó ante la estadounidense Ariel Hsing; mientras en Rio 2016 ganó su primer partido ante la siria Heba Allejji (11-2, 11-1, 11-2, 11-4) y luego cayó frente a la serbia Barbora Balazova.

Rumbo a Tokio 2020, la mexicana estaba por buscar la clasificación en el Torneo Latinoamericano que se postergó a causa de la pandemia y que tiene como nueva fecha abril de 2021 a realizarse en Argentina.

“Desde febrero solo estoy haciendo trabajo físico. En la mañana dejo todo listo para que las niñas no tengan problema en mi ausencia, porque estoy en la tarde en el Centro de Salud cerca de ocho horas, doy el servicio y es una locura porque debo dejar en la casa todo hecho, regreso de noche a hacer lo que sea necesario de quehacer y a hacer ejercicio en la noche”, compartió Silva.

Aunque vive en una zona alta de la capital tabasqueña y las inundaciones no afectaron su domicilio, Yadira si ha visto mermados sus traslados. “La verdad es mejor ni salir porque está un poco caótica la ciudad: hay calles cerradas, la inundación ha estado fea; una prima con un laboratorio de análisis clínico perdió todo porque se inundó su instalación y ya son dos inundaciones, además de que aquí en Tabasco ha pegado muy fuerte la pandemia”, confesó la atleta, quien además considera que la cancelación del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) afectará en el corto plazo a toda la comunidad deportiva mexicana.

Por Katya López Cedillo