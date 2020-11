Muerte de Maradona pudo haber sido por negligencia médica, denuncia abogado

Matías Morla, abogado de Diego Armando Maradona, ha salido a denunciar que la muerte del exfutbolista argentino podría deberse a una negligencia médica; esto en el marco de las conmemoraciones que se le están haciendo al astro para darle el último adiós.

Luego de no estar presente en los homenajes del exjugador, por medio de un comunicado explicó los motivos por los que decidió no asistir al multitudinario velatorio que se lleva a cabo en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina.

En su cuenta de Twitter, Morla denunció algunas situaciones que a su parecer llevaron a la muerte al astro del fútbol. Calificó como como una "criminal idiotez" la demora de la ambulancia y aseguró que pedirá que se investigue "hasta el final de las consecuencias".

“Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a estos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una CRIMINAL IDIOTEZ. Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: vos sos mi soldado, actúa sin piedad”, manifestó en el escrito.