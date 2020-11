Jackie Nava busca un retiro del ring

Aunque a principios del 2020, Jackie ‘La Princesa Azteca’ Nava anunció que daría fin a 20 años de carrera en el ring, la pandemia del coronavirus postergó sus planes de despedirse en una función y, a pesar de ser la primera mujer del orbe que levantó un fajín como Campeona del Consejo Mundial de Boxeo, el pasado fin de semana regresó al encordado y venció por decisión unánime a una Marisol Corona.

“Jackie es una persona exitosa. Pasó por momentos delicados hace algunos meses con su marido con esta terrible situación que se ha vivido en el mundo pues enfermó de manera grave. Es increíble su rendimiento, pues parece una jovencita con el ímpetu de salir adelante como si fuera su primera pelea”, expresó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

A principios de marzo de 2020, Jackie (35-4-4, 16KO’s)anunció su deseo de despedirse en un duelo ante Mariana La Barby Juárez, quien hasta hace unas semanas era la Campeona Mundial Gallo y perdió su cetro ante Yuliahn Cobrita Luna, a pesar de no contar con el título, la tijuanense aún considera que sería un buen pleito para decir adiós.

“Es cierto que La Cobrita tiene el título y claro que es una posibilidad, pero también me gustaba que fuera con Mariana porque tiene gran carrera, llamaba la atención esa pelea y tenía el título, por eso no la descarto, es una figura con carrera pero la Campeona es La Cobrita; antes de tomar una decisión, quiero platicar, en especial porque con la pandemia ganamos menos y nos afecta a todos. Tenemos que ver en qué nos conviene”, expresó Nava.

Sin embargo, a sus 40 años de edad, Jackie admitió que la del pasado fin de semana es efecto una de sus últimas peleas; una que ganó con inteligencia, estrategia y paciencia, para vencer a Corona aunque tenía una pegada fuerte sobre su cara y la de Tijuana decidió responder con golpes en las zonas blandas para fatigar a su oponente. “Al acabar la pelea todavía tenía un muy fuerte dolor de cabeza. Sé que iba con muchísima hambre, que ella tenía todo por ganar pero tuve mucha paciencia; de hecho todavía estoy en una transición porque sé que puedo dar mucho, pero hay otros proyectos que me empujan: las cuestiones de familia; ahora, como en cada round, pensé en mis hijas, en mi papá. Así lo he hecho siempre: estoy en la pelea y me motivó diciéndome “este round va por mis niñas” y así cada uno. Un día antes de esta pelea cumplió cinco años mi hija. Son sacrificios por pasar, desde la preparación en la que efectivamente la pasé difícil, así que esta vez quise disfrutar como si fuera la última trate de entregarme al máximo, como cada noche”, agregó la peleadora, cuyo duelo fue el estelar en transmisión de TV Azteca.

“Hay veces que no se dan cuenta de cómo son las peleas que he hecho, ya hasta después que la ven en youtube o que alguien cuenta cómo fue, así que para mí es muy motivante que esta ocasión pudiera proyectarse la pelea. Hay varios proyectos en puerta, entre ellos queremos apoyar a boxeadores que están empezando, también dar algunas peleas de exhibición, que ya se me han acercado para eso”, consideró una de las leyendas activas del boxeo femenino en el mundo.

Nava Mouett, quien además fue diputada federal por el Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, esperará algunos meses para definir si volverá al ring en el ocaso de su carrera, aun cuando el fuego en sus puños siga tan vivo como aquel 29 de mayo de 2001 cuando enfrentó a Vicki Cozy en Honolulu, Hawai y salió victoriosa para comenzar la carrera que la encumbró entre las pioneras del boxeo femenil del mundo.