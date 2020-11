Destacan el trabajo de Andrés Lillini en Pumas

Los Pumas terminaron como el segundo mejor equipo del Guard1anes 2020 con 32 puntos, a pesar de todos los contratiempos que tuvieron al inicio de la campaña tras la salida de Míchel González, que provocó la llegada de Andrés Lillini, quien firmó una extensión por años con el equipo.

"Ha sido un extraordinario trabajo el que ha hecho Andrés, tengo la fortuna de conocerlo hace varios años. La comunicación que tenemos ahora es fundamental para todo lo que se ha logrado, y ha sido congruente y pudo generar un equipo, que es lo más importante", aseguró Jesús Ramírez director deportivo de los universitarios y agregó "Vemos un proyecto sólido con él, por eso se tomó la decisión de tenerlo un par de años más, en espera de que sean muchos más".

Los auriazules estuvieron invictos hasta la jornada 11, cuando cayeron contra el León, primer lugar del certamen, pero fue la única derrota que tuvieron a lo largo del semestre.

Este jueves inicia su participación en la Liguilla del futbol mexicano cuando se midan ante el Pachuca, que viene de vencer a Santos en el nuevo formato que se implementó a partir de este año, el repechaje.

Nuestro director deportivo, Jesús Ramírez, atiende a los medios de comunicación en videoconferencia de prensa.

"Vamos a ser el rival incómodo. Siempre que te enfrentas a un equipo en el que todos luchan y todos corren es muy complicado enfrentarlos. Se vino haciendo todo el torneo, no vamos a cambiar la forma en la que venimos jugando.

"Con respecto a (Alfredo) Talavera, estamos tranquilos, cuando ha tenido que entrar Julio (González) ha tenido destacadas actuaciones. No vamos a apresurar nada, porque puede salir peor, si el cuerpo médico ve que está bien y Tala se siente bien jugará, pero eso se irá decidiendo", agregó Ramírez.

Con el buen torneo de sus delanteros, Juan Dinenno y Carlos Gonzáles, se ha especulado de la salida de las piezas claves en el ataque de Lillino; además de que los jugadores que llegaron a préstamos como Alejando Mayorga o Favio Álvarez podrían regresar a sus clubes.

"No hay nada definido. Estamos concentrados en la Liguilla y ya vendrá momento de hablar y se los haremos saber. La pandemia ha afectado a todos y tendremos que arreglarnos como todos, pero en su momento se hablará del tema.

"Justo como con estos temas hemos trabajado toda la temporada, tenemos un gran equipo de coaching con el que los jugadores han hablado para no caer en lo que se dice afuera. Esto fue con todas las categorías y se puede ver el éxito, tenemos Liguilla con la sub 17, sub 20, femenil y el primer equipo", finalizó el directivo.