Queda definido el repechaje de la Liga de Expansión; se jugará a un solo partido

La liguilla para el Torneo de Expansión quedó definido. Son 10 equipos que disputarán el repechaje, mientras que dos equipos ya esperan rival dentro de la fase final.

Celaya, que terminó como líder general, tendrá dos semanas de descanso, ya que su condición de mandamás de la tabla le permite acceder de manera directa a las semifinales.

Por su parte, el Atlante, segundo equipo clasificado, volverá al terreno de juego para los cuartos de final. Los potros fueron sublíderes generales después de conseguir 32 puntos durante el torneo.

Definen fase final

Los equipos restantes, que van desde el tercer lugar hasta la posición 12 de la tabla general, disputarán un partido único en cancha de los mejores ubicados. De esta manera se definirán los cuartos de final.

Estos son los duelos de repechaje para la Liga de Expansión.

Cimarrones vs Pumas Tabasco.

Atlético Morelia vs Venados.

Cancún FC vsTlaxcala FC.

Tampico Madero vs Tapatío.

Mineros vs Tepatitlán FC.

Los partidos se llevarán a cabo entre semana del 24 al 26 de noviembre 2020.