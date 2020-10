Pablo Aguilar regresa recargado a Cruz Azul

Ocho meses después, Pablo Aguilar se siente fortalecido. El jugador de Cruz Azul valoró todo el tiempo que tuvo que pasar en su recuperación y ahora espera aportar buenas cosas en el equipo celeste de cara a la fase final del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Sin embargo, el defensa paraguayo de 33 años reconoció que durante su ausencia, la palabra “retiro” apareció varias veces por su cabeza.

“Sí, lo pensé por la edad, en otras circunstancias, cuando eres más joven es distinto. Nunca había tenido lesión, es la primera y fue muy fuerte. Pero gracias a Dios, a la familia y los amigos, me esforcé por mejorar día a día. Y fue lo más importante, siempre necesitas algo extra para salir adelante”, dijo Aguilar.

Reconoce que en los primeros partidos sentía que no se iba a recuperar, pues “no estaba al cien por ciento. Tuve muchas dudas en aquel primer partido con la sub-20 frente a Santos. Pero siempre en mi cabeza estuvo la idea de salir adelante. Y ya luego me acostumbré y lo hice cada vez mejor”, agregó el sudamericano.

Aguilar recalcó que el club lo apoyó en todo momento durante toda su estancia en el periodo de rehabilitación.

“Nunca pensé en que me podría quedar fuera del equipo, porque la verdad ellos siempre me cuidaron, estuvieron al pendiente de mí en cada detalle y voy a estar agradecido por eso”, agregó.

El zaguero afirmó que él y sus compañeros están comprometidos para un buen cierre de torneo e ir por el objetivo principal, que es el ansiado título, el que no logran desde el torneo Invierno 1997.

“Estamos muy unidos, hemos trabajado fuerte cada semana e incluso durante las derrotas, la mentalidad no cambió. Estamos conscientes de que no debemos relajarnos en ninguna de nuestras líneas porque todos nos quieren ganar. Pero si seguimos así, podemos llegar a grandes cosas”.

Aseguró que él no siente que haya una presión por la falta de títulos: “Pronto se va a dar. No sé si me toque a mí, estaría muy bueno: Sabemos lo que queremos y ojalá y le demos esa alegría a la gente”.

Por último, Pablo Aguilar no quiso comparar la mala racha de Cruz Azul con la de algunos equipos de otros deportes que han roto su sequía de títulos, como recién pasó con los Dodgers en la MLB:

“Yo solo pienso en este club y en el futbol. No veo nada más. La idea de ser campeón la tenemos desde el primer día y para eso se trabaja. Hemos fallado por nuestros propios errores y no por lo que pasó en otros lados. Nos enfocamos únicamente en la institución”, finalizó.

Por: Óscar Zamora