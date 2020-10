Prohíben a atleta paralímpico, Blake Leeper, competir en los Juegos Olímpicos

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés) rechazó este lunes la posibilidad de que el atleta paralímpico estadounidense Blake Leeper participe en las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 con las prótesis que utilizó hasta ahora para correr.

Leeper, de 31 años y que nació sin la parte inferior de sus dos piernas, justo por debajo de las rodillas, había apelado ante el TAS la decisión tomada en febrero por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

Prohibiéndole participar en cualquier competición oficial con el modelo de prótesis que utilizaba, en forma de cuchillas. World Athletics consideraba que este tipo de prótesis proporcionaban una ventaja a Leeper con respecto al resto de atletas, una justificación avalada ahora por el TAS.

"Las prótesis especiales para la carrera utilizadas por Blake Leeper le dan en efecto una ventaja competitiva en los 400 m sobre un atleta que no utilice esta ayuda mecánica, dado que le permiten alcanzar una altura en carrera de varias 'pulgadas' mayor que su altura máxima si tuviese piernas biológicas", destacó el TAS en su comunicado.

Leeper, doble medallista paralímpico, donde ganó medalla de plata en los 400m y bronce en 200m en Londres-2012, pretendía seguir los pasos del sudafricano Oscar Pistorius, que pudo competir en los Juegos Olímpicos de 2012, "World Athletics se felicita de la decisión del TAS", de esta manera reaccionó la federación en un comunicado.

Preciso que su reglamento no permiten el uso en competición de ayudas como las prótesis si éstas no otorgan una ventaja artificial con respecto a los que no las utilizan.

El TAS, no obstante, declaró "inválido" el punto del reglamento de World Athletics que pide a los atletas que sean ellos mismos los que deben probar que su "material" no ofrece ventajas, por lo que a partir de ahora será la federación la que deberá probar la supuesta ventaja que ofrezcan las prótesis.

Por: AFP