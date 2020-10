Triunfa Román ‘Chocolatito’ González en plena pandemia

Román ‘Chocolatito’ González consumó su victoria número 50 como pugilista profesional y la 20 ante rivales mexicanos, pero el brillo del cinco veces Campeón Mundial, en cuatro diferentes pesos, emana de su humildad. En la velada de este viernes, el nicaragüense defendió el Título Mundial Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo ante Israel ‘Jiga’ González con un mensaje escrito sobre el pantaloncillo: “Dios te ama”.

“Soy una persona creyente en Dios. Mi mensaje a la juventud es que sin Dios no somos nada en esta vida. Todas las cosas que he tenido las tengo por Dios. Las bendiciones, los talentos y todo lo que tengo es por Él que me ha ayudado a salir adelante con mi familia toda la vida, por eso le pido a los jóvenes que salgan de los vicios que estudien y salgan adelante en la vida, que se esfuercen por sus sueños, Dios me ha ayudado a salir adelante porque yo vengo desde bien abajo y gracias a Él he podido salir adelante”, expresó el peleador quien este 2020 cumple 15 años de escribir su historia en el encordado.

En su victoria 50, González sufrió hasta el último asalto, hasta el último aliento pero venció por decisión unánime y los jueces culminaron con tarjetas de 118-110, 117-111 y 116-112 a su favor.

"Jiga es un tipo que aguanta muchos golpes, le tiré muchísimo abajo, pero él aguanta y yo me agoté mucho, pero lo mejor es que salimos adelante y listos para lo que venga”, agregó el peleador de 33 años de edad, quien abre la puerta ante la posibilidad de una unificación con Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada.

Tras meses de preparación, ‘Chocolatito’ agradece poder llevar una alegría a su natal Nicaragua y tomara un periodo de descanso para estar con su familia y en 2021 retomar la senda hacia el encordado.

Román peleó en la velada que se realizó a puerta cerrada dentro de los estudios de TvAzteca, sin acceso al público, la primera en México en la que se discutieron títulos mundiales, desde que inició la pandemia de coronavirus.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO