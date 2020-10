Gana Juan Francisco Estrada en aguerrida contienda

Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada superó una caída, tal como resurgió después de padecer COVID-19. La noche de este viernes puso sobre la mesa el título mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, en el segundo duelo ante Carlos ‘Príncipe’ Cuadras y a pesar de una batalla que dejó dos heridas sobre sus cejas, salió airoso al ganar por nocout técnico en el 11º round y con la segunda defensa de su cetro en los puños.

“A mi me pegó el Covid-19 hace como cuatro meses más o menos y al principio empezaba a correr y me cansaba muy pronto, pero ya que me recuperé hicimos campamento en altura y después de los 21 días ya pude respirar bien y trabajar adecuadamente. Sé que fue una buena pelea que considero para “pelea del año”. Cuadras me sorprendió en el tercer round que tuve la caída y por eso comencé a apretar un poquito y lo felicito por la gran pelea que dio”, comento el púgil de 30 años, quien desea una pleito unificatorio con Román ‘Chocolatito’ González, pero antes de consumar esa pelea, tiene una mandatoria contra el tailandés Sirsaket Sor Rungvisai.

Aunque en los primeros tres episodios parecía fuera de ritmo, el sonorense hiló su victoria 42 y el KO 28, al salir más agresivo conforme pasaba el duelo. En el 5º episodio, Cuadras se iba arriba en las tarjetas, y en el 9º empataban a 85 puntos, pero Juan Francisco salió decidido y en el 11º derribó en dos ocasiones al sinaloense, hasta que el referi detuvo el pleito con 0:35 en el penúltimo capítulo.

Foto: Especial

“Yo iba haciendo in buen trabajo, pero pues me agarró, no me lastimó mucho en la primera caída, pero en la segunda si, es un gran peleador”, dijo Cuadras, quien espera un tercer episodio.

Para ambos púgiles fue la primera pelea en mas de un año de inactividad, Estrada por dolencias en las muñecas y Cuadras por un proceso de rehabilitación de uso de sustancias nocivas; después para ambos afectó la pandemia y la noche de este viernes estelarizaron la primera función de títulos mundiales en México, en medio de esta contingencia.

Por: Katya López