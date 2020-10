Mexicanos buscan más historia al arrancar el choque ante Tampa Bay

La temporada más atípica en la historia de las Grandes Ligas entró a su recta final. Este martes inicia la carrera por conocer al nuevo campeón de la MLB; los Rays, que nunca han conseguido un título, se miden ante los Dodgers, que buscan su primer campeonato desde 1988, en su tercera Serie Mundial en los últimos cuatro años.

La final de la Gran Carpa se realiza en un campo neutral, el Global Life Field, en Arlington, Texas, con poco más de 10 mil aficionados, a causa de la pandemia por el COVID-19.

Los dos mejores conjuntos de cada liga son los que buscan ser los nuevos monarcas. Los angelinos llegaron como líderes de la Liga Nacional, con marca de 43 ganados por 17 derrotas; mientras que el equipo de Tampa Bay tuvo 40 victorias por 20 descalabros.

Éste es el tercer año al hilo que México tiene presencia en la World Series. Los pitchers Julio Urías y Víctor González estarán desde la lomita de los Dodgers, para convertirse en la tercera pareja azteca en llegar a esta instancia.

Dodgers vs Rays, la Serie Mundial del 2020

Jaime García y Fernando Salas conquistaron el campeonato en 2011 con los Cardinals; sin correr con la misma suerte, Roberto Osuna y José Urquidy fueron la segunda dupla en llegar, pero cayeron ante los Nationals, el año pasado.

Con un tremendo relevo, Urías encaminó a los angelinos a la Serie Mundial. El de Culiacán trabajó tres entradas limpias, en las que enfrentó a nueve rivales, para sacarlos de forma consecutiva y ganar el partido, su sexto en playoffs, y así superar al legendario Fernando Valenzuela.

“Ha sido complicado mantenerse, y antes me desesperaba un poco o sentía presión porque me podían bajar a Triple A, pero el año pasado y éste me ha quedado claro que lo más importante es mantenerse y dejar todo en manos de Dios y de gente encargada del equipo; ellos saben lo que hacen, y uno tiene hacer su trabajo”, aseguró el pitcher.