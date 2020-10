Puertorriqueño Edgar Berlanga anhela enfrentarse a Canelo

El nuevo prospecto de los Super Medianos y que Top Rank quiere catapultar a la cima, expresó una vez más su deseo de enfrentar a Canelo Álvarez. Se trata de Edgar Berlanga, boxeador puertorriqueño de 23 años y que todos sus oponentes los ha vencido por la vía del nocaut y en el primer asalto.

¨Sé que esa pelea va a suceder, lo sé porque la rivalidad de México en contra de Puerto Rico es de las más grandes y soy una super estrella joven´´, dijo Berlanga en la conferencia virtual organizada por su promotora Top Rank.

El ´Monstruo’ de empresa que tiene detrás de él -Top Rank- le beneficia demasiado y a simple vista se nota que no hay otro prospecto que sea más palpable para Canelo que el boricua. Los aficionados -en su mayoría mexicanos- al deporte de los puños le señalan que no ha enfrentado a un verdadero oponente de respeto. El vencer a todos sus adversarios en apenas un episodio dice mucho para los fanáticos, es decir aún le falta mayor oposición antes de subirse con el púgil tapatío.

“No hay presión. La gente habla de que noqueo en el primer asalto, pero me concentro en mí y el plan que debo ejecutar. Subo para lastimar a mi rival. No voy a negar que ha sido mi mentalidad desde que me hice profesional, pero si tengo que hacer los asaltos, los hago”, sostuvo. “Tengo solamente 23 años con un mundo ante mis pies además de (que tengo) a Puerto Rico detrás de mí”, concluyó.

Berlanga formará parte de la cartelera de respaldo de la tan esperada contienda entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López, cuando este sábado se enfrente a Lanell Belows (20-5-3 y 13 KO) en Las Vegas, Nevada.

Por: Adrian Sarabia