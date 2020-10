Nos falta actitud y confianza; opina Cuéllar sobre el América Femenil

Leonardo Cuéllar, técnico del América femenil, reconoció la superioridad de Tigres en la derrota de su equipo 0-1 este sábado y afirmó que le preocupa el funcionamiento de su equipo en los primeros tiempos, sobre todo de visitante:

“En tres partidos hemos regalado la primera mitad. Esta vez nos pudo haber costado algo más escandaloso. No podemos llegar al vestidor al medio tiempo a corregir cosas, actitudes, a justificar el parado. Necesitamos arreglar eso, sobre todo cuando jugamos fuera de casa. No me gusta ese patrón”, aseguró.

El estratega aceptó que la expulsión de Marcela Valera en el segundo tiempo afectó, pero se pudo haber evitado: “Llegó a destiempo, creo que no lo hizo con maldad, pero las dos faltas fueron innecesarias. Cuando parecía que nos había acomodado, llegó esto. Tigres fue mejor y tuvo más oportunidades, pero si hubiéramos empatado en las pocas chances que tuvimos, las cosas hubieran cambiado”.

Negó que se haya jugado de manera defensiva ante el líder de la competencia: “Jugamos con línea de cinco, sí, pero nuestra intención como siempre fue atacar. El problema es que ellas (Tigres) nos quitaron la pelota desde el inicio, nos cerraron los caminos, y no pudimos ni siquiera salir jugando desde atrás como lo hacemos habitualmente. Por eso es que el equipo se vio así”.

Independientemente de las ausencias, Cuéllar se dice preocupado por el funcionamiento y el carácter que el equipo mostró en los últimos encuentros: “si hubiéramos terminado con el sentimiento de jugar bien, no importa, hay cosas que se pueden corregir. Pero si hay dudas, es más difícil y los rivales te pueden complicar. Creo que en este partido hemos dado un paso atrás, en confianza, en actitud y es algo que tenemos que hablar desde hoy”.

El técnico americanista descartó que llegar a Monterrey apenas unas horas antes del partido haya sido factor para la derrota.

“Nosotros tenemos que seguir los protocolos de salud, nos encerramos, llegamos a descansar y a alimentarnos bien para el partido. Honestamente, no creo que haya influido”, finalizó.

Por: Óscar Zamora