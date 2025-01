El corrido tumbado también tiene ritmo femenino

La música regional mexicana está cambiando y son ellas quienes encabezan la transformación. Sobre la narrativa de lujo y riqueza, compañeras despampanantes, vidas al límite y jactancia del mundo de las drogas y el crimen organizado del que siempre alardearon los intérpretes masculinos, las mujeres están montando un nuevo discurso que reconoce su condición femenina, afirma el investigador José Manuel Valenzuela Arce (Tecate, Sonora, 1954).

Intérpretes de corridos tumbados como Michelle Maciel, Ivonne Galaz o Jenny 69, entre otras, están fijando una postura a través de su música:

“Ahora aparece un fuerte posicionamiento como mujeres deseantes, que tienen control sobre sus propios cuerpos, mujeres que viven la fiesta, el reguetón, y que rompen con la tradición del melodrama en la canción ranchera: ya no es esta exhibición a pecho abierto de la tragedia, del desamor, o el descalabro de la traición sino de mujeres que tienen la decisión sobre su poder”, dice.

El sociólogo, Premio Nacional de Artes y Literatura 2023, da continuidad a su anterior trabajo, donde se ocupó del fenómeno musical que representa el corrido tumbado. Ahora entrega “Las morras tumbadas” (Ned, 2024), en el que analiza la protagónica participación de las mujeres en un género musical que sigue cobrando fuerza entre los jóvenes contemporáneos.

El corrido “Vanessa Guillen” de Ivonne Galaz, en el que denuncia el feminicidio de la militar estadounidense y “El jefe”, lanzado por Shakira y Fuerza Regia, que habla de migración y explotación, explica Valenzuela, prefiguró la llegada masiva de mujeres intérpretes al regional mexicano, particularmente el corrido tumbado, para reclamar su lugar y poner en boca de todos los temas que les preocupan e interesan.

El discurso reivindicativo ha llegado al género:

“Hay un posicionamiento, son mujeres empoderadas, así se plantean, que son activas, no pasivas, mujeres que son independientes, no son dependientes de los vatos, son mujeres que reivindican un espacio fuera del ámbito doméstico, y lo dicen explícitamente, no soy ama de casa, quiero vivir este mundo de afuera, que fue una de las grandes demandas del feminismo, esta relación de lo público-privado”.