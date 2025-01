Brenton Wood, leyenda del soul, muere a los 83 años

Brenton Wood, leyenda del soul, murió a los 83 años, como lo confirmó su representante a medios estadounidenses. Feu el propio Manny Gallegos quien agregó que su muerte fue registrada oficialmente como causas naturales. En el lugar lo acompañaban los miembros de su familia.

En el testimonio también se indicó que la muerte fue dentro de su casa en Moreno Valley, California. También dijo ques últimos palabras fueron "Catch you on the rebound”, una referencia a una de sus canciones más famosas, misma que fue estrenada desde el año 1967.

Hasta el momento, sus familiares no han salido ante el público, la prensa ni sus fanáticos a decir algo de la muerte, pero en sus redes sociales subieron uno de los últimos videos que grabó su familia, donde se le ve celebrando la navidad. "Gracias por todos estos recuerdos", escribieron.

Es uno de los grandes cantantes de la industria. Crédito: @theofficialbrentonwood

¿Quién era Brenton Wood?

Brenton Wood, cuyo nombre real era Alfred Jesse Smith, fue un cantante y compositor de soul estadounidense reconocido por su estilo vocal inconfundible y su actitud positiva. Sus inicios musicales estuvieron marcados por su participación en conjuntos vocales de soul, donde desarrolló su talento para la interpretación. Sin embargo, sus primeros sencillos para sellos como Brent Records y Wand Records no lograron el éxito esperado.

Fue con el sello Double Shot Records que Wood alcanzó la fama gracias a su canción "The Oogum Boogum Song", un tema novedoso que alcanzó el puesto número 19 en la lista Billboard de Estados Unidos en 1967. Este éxito catapultó la carrera de Wood y lo posicionó como una figura destacada en la escena musical de la época.

Demostrando su versatilidad como artista, Brenton Wood no se conformó con ser solo intérprete. En 1972, fundó su propio sello discográfico y co-produjo el clásico de funk soul "Sticky Boom Parte I y II", junto a colaboradores de la talla de George Semper y Al McKay de Earth, Wind & Fire. Esta faceta como empresario musical le permitió tener un mayor control creativo sobre su carrera y seguir experimentando con nuevos sonidos.

Será recordado por sus increíbles canciones. Crédito: @theofficialbrentonwood

A lo largo de su trayectoria, Brenton Wood lanzó numerosos álbumes y sencillos, consolidándose como uno de los artistas más importantes del soul. Su música, caracterizada por su ritmo contagioso y letras positivas, sigue siendo apreciada por los amantes del género y ha influenciado a generaciones posteriores de músicos.

