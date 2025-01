Las 5 mejores canciones de Billie Eilish para ser feliz y superar la depresión este 2025

Billie Eilish es una de las artistas más innovadoras de nuestra generación, pues a sus 23 años ya ha conquistado una industria tan cambiante y difícil como es la de la música, y es que este 2024 fue uno de sus mejores años en cuanto a carrera musical se refiere.

2024 fue el año de Billie Eilish ya que tras el lanzamiento de “Hit Me Hard And Soft” la famosa cantante se convirtió en una de las mujeres más escuchadas de todo el mundo, entrando también en el top 5 de los artistas más escuchados, algo que sin duda alguna es un logro tremendo para su carrera.

Y es que canciones como “Birds Of Feather” la han posicionado como una de las artistas más escuchados en diferentes plataformas, en este caso, alcanzó a ser la canción más reproducida en Spotify con más de mil millones de reproducciones, a lo inalcanzable para otros artistas del momento.

Por lo que te dejamos las canciones más queridas por fans, así como las mejores que puedes escuchar para iniciar este año 2025, pues está a nada de llegar al “Hit Me Hard And Soft Tour” a Latinoamérica y saberte todas las canciones de esta artista te podría dar una gran ventaja.

¿Cuáles son las mejores canciones de Billie Eilish?

El 2025 es uno de los años que promete un mayor crecimiento para Billie Eilish, pues la famosa intérprete de “Bad Guy” una canción que llegó a ser la más escuchada mundialmente en 2018, visitará Latinoamérica en uno de los tours más esperados de los últimos tiempos de este lado de América.

Canciones como “Getting Older” que no solo fue parte del soundtrack de la película mexicana Roma, sino que cuando salió en 2021 fue una de las canciones más infravaloradas del disco Happier Than Ever, con temas como la presión de envejecer y tener que hacer de una de tus pasiones, un trabajo.

Con temas más cercanos, como “Birds Of a Feather” también puedes conocer a Billie Eilish, pues la estadounidense proyecto el cómo es que puedes amar a alguien a pesar de que ya no tiene sentido, incluso su video nos muestra cómo es que te aferras a una persona a pesar del daño que te está haciendo.

Uno de sus máximo éxitos “Happier Than Ever” de su disco homónimo, también es un tema que debes escuchar, pues nos cuenta cómo es que la artistas se sentía respecto a su relación con el integrante de The Neighborhood, que resultó en una de sus peores relaciones amorosas.

También del mismo álbum tenemos “Therefore I am”, una canción que la misma artistas menciona que escribió para los estadios, es todo un himno y aunque su significado es una poderosa declaración de identidad, no podrás dejar de cantarla cuando la escuches en tus bocinas.

La última podría ser uno de los himnos más recientes de su nuevo disco, pues “The Greatest” es esa canción que no solo cantas por despecho, sino que al ser un temazo representa todo lo que siente una persona cuando entrega demasiado amor y no es correspondida de la misma forma.

