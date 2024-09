Rolando Villazón conquista a los capitalinos

El tenor mexicano Rolando Villazón hizo vibrar la Sala Nezahualcóyotl con el concierto L’Arte del Bel Canto, en el que hizo un recorrido por el Renacimiento, el Barroco y el siglo XX.

“No debería de estar cantando aquí hoy, pero por una serie de accidentes me encuentro aquí con mi querido Ángel Rodríguez, y quiero decirles de todo corazón que estoy agradecidísimo con la serie de accidentes porque yo hoy no quiero estar en ningún lado más que aquí, en la Sala Nezahualcóyotl”, dijo el tenor, al tiempo que organizó un ¡Goya!, que hizo resonar con ayuda de todos los asistentes.

Acompañado por el pianista Ángel Rodríguez, interpretó las arias antiguas Già il sole dal Gange, de Alessandro Scarlatti; Vergin tutto amor, de Francesco Durante y Per la gloria d’adorarvi, Giovanni Battista Bononcin; para continuar con Ma rendi pur contento, Dolente immagine y Vaga luna che inargenti, de Vincenzo Bellini; y Deh pietoso, oh addolorata; Il poveretto y L’esule, de Giuseppe Verdi.

La emoción de Villazón (Ciudad de México, 22 de febrero de 1972) fue notoria desde el primer instante y no era para menos pues el concierto marcó su debut en el recinto del Centro Cultural Universitario y, además, su regreso a escenarios mexicanos después de 14 años.

El recorrido incluyó también Malìa, Vorrei morire y Non t’amo più de Paolo Tosti; A te, Terra e mare y Ad una morta de Giacomo Puccini; así como las canciones de Rondine al nido, de Vincenzo de Crescenzo; Musica proibita, de Stanislao Gastaldon, y Non ti scordar di me, de Ernesto de Curtis.

Aunque Non ti scordar di me marcaba el final del recital, Rolando Villazón comentó que si el público lo pedía, él podía continuar pues tenía aún bastante “gas” y la respuesta del público no se hizo esperar y continuó con ochos piezas más, entre ellas, tres en español: “Despedida”, “Despedida” y luego “Te quiero, dijiste”, de María Grever.

El concierto L’Arte del Bel Canto que se llevó a cabo en la Sala Nezahualcóyotl en presencia de Leonardo Lomelí Vanegas, marcó el inicio de Festival CulturaUNAM.

En 19 años, el tenor ha cantado sólo tres veces en México, quizá por ello fue vitoreado y ovacionado como un rockstar; él, por su parte, correspondió a ese amor con una euforia pocas veces vista en un escenario.



FOTO: CORTESÍA CULTURAUNAM

MAAZ