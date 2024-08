Exploración del mundo a través del amor a una mujer

Como Goya, el artista Óscar Cueto (Ciudad de México, 1976) dedicó una parte de su creación a Manuela -su compañera de vida de 2019 a la fecha-, una mujer de quien creó dibujos y bocetos geométricos en escenarios reales y de ficción para reflexionar sobre acontecimientos de la vida, la ciencia, la medicina, sus creencias, sus deseos y sus posturas políticas.

"Dibuja las vistas del cuerpo", exhibición que permanece hasta el 4 de diciembre en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, indaga en las más de 350 imágenes del “diario fallido” del creador para discurrir y cuestionar la realidad del mundo contemporáneo, en la que los retratos de su pareja forman parte central y que, además, conforman el libro Las Manuelas.

En entrevista, Cueto compartió que Las Manuelas que se exhiben en este recinto universitario son una interpretación física, emocional, moral y psicológica de una persona cuya figura es cargada por sus propias convicciones y opiniones.

“Manuela es el retrato de una persona real donde yo me puedo reflejar, donde la retrato a ella pero también me retrato a mí, donde develo el mundo que me rodea, las noticias que leo, los proyectos en los que estoy trabajando, los sentimientos que me atraviesan en el momento, las preocupaciones, las alegrías, lo social, lo sexual… por eso digo que es una especie de diario fallido o una pantalla de proyección”, explicó el artista.